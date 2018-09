Česká youtuberská hvězda Jirka Král se rozhodl skončit s natáčením videí

„Myslím si, že když v nejlepším přestanu, budu mít na to super vzpomínky a nebudu to mít zkažené tím, že se tam může objevit něco negativního, že mě to přestane bavit,“ uvedl Jirka Král.

„Nejde to dělat do čtyřiceti. Nejde se fotit s fanoušky, jsou pořád mladší a mladší. Tak to je. A teď jsou dvě možnosti. Buď bych si musel vybrat, že úplně změním obsah, že najednou začnu tvořit pro starší cílovku. A nebo bych si musel vybrat, že budu tvořit pro tu mladší cílovku. A upřímně, už mě to tvoření ani nenaplňuje, že bych měl z toho radost,“ prohlásil.

Dodal, že přestože ví, jak natočit video, které bude mít milion zhlédnutí, už to dělat nechce. „Vím, jak to udělat, abych byl pořád jeden z největších youtuberů, ale už mě to nenaplňuje tím, že neobjevuju nové věci, neposunuje mě to nikam dál,“ přiznal s tím, že na sociální síti Instagram zůstane aktivní.

Jirka Král svůj profil na serveru pro sdílení videí založil 5. srpna 2012. Některá jeho zveřejněná videa už napočítala přes dva miliony zhlédnutí, celkem má na YouTube registrováno 1 132 650 odběratelů.

Spolu s bratrem Petrem provozuje od listopadu 2016 v pražském obchodním domě Kotva kavárnu Zetko, která slouží jako herna s herními konzolemi, nahrávací studio a prodejna propagačních materiálů.

Zisky z reklamy zveřejňované u jeho příspěvků na YouTube tvoří cca 20 procent příjmů, dalšími zdroji financí jsou merchandising (prodej triček, kšiltovek, komiksů), kavárna Zetko, reklamní spolupráce s vybranými firmami a investice do různých společností a projektů.