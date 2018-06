Yoko koupila dům, kde Lennon strávil dětství

Pětiletý Lennon se přestěhoval do domu, kde žila jeho teta Mimi, poté, co se jeho rodiče rozešli. V domě zkoušela Lennonova první kapela, později i Beatles a Lennon zde ve své ložnici napsal pozdější hit "Please Please Me".

"Jsem nadšena, že se nám podařilo koupit dům, kde John strávil největší část dětství," řekla Ono listu Daily Mail. "Velmi příjemné je, že se nám podaří udržet tuto část historie Johna a Beatles neporušenou a mimo dosah nesympatických

soukromých obchodníků s nemovitostmi."

National Trust, který v roce 1995 koupil dům, kde v dětství žil Paul McCartney, totiž odmítl koupit i Lennonův dům na Menlove Avenue.

Ono v pátek také odhalí s britským premiérem Tonym Blairem sochu na liverpoolském letišti pojmenovaném po jejím manželovi zastřeleném v roce 1980 v New Yorku.