Yemi staví svou taneční akademii i v New Yorku

V malém sále téměř již zrekonstruované Národní budovy v prestižní manhattanské čtvrti Upper East Side se tanečníkovi dostalo velkého obdivu. "Bylo to bezchybné," s nadšením hodnotil vystoupení Jad Dance Group divák afroamerického původu Justin.

Jak Yemi řekl pro iDNES.cz, nešlo ani o tak čistý americký street dance. "My jsme si dovolili smíchat v našem vystoupení několik stylů dohromady. Takže jsme klidně spojili street dance, flamengo, moderní balet s typicky losangeleským streetem stylem, zvaným krumping."



JAD v taneční akci

Úspěšné taneční vystoupení, které pro Newyorčany zorganizovalo České centrum, nebylo však jediným důvodem, proč Yemi zavítal do města mrakodrapů. Dostavil se navíc na casting připravovaného amerického filmu. "Co to bude za film, vám zatím neprozradím. Ne proto, že by šlo o tajnost, nechci to jen zakřiknout." Kdyby to však Yemimu vyšlo, byl by to po Letopisech Narnie - Princ Kaspian vlastně už druhý film americké provenience.

New York bere Yemi také jako příležitost ke zdokonalení svého tanečního umění. "Přijíždím jsem tak třikrát do roka a v Broadway Dance Center nebo v Alvin Ailey studiu navštěvuji kurzy. Hledám novou inspiraci," uvedl.



Yemi připravuje ozvučení svého vystoupení

Tu Yemimu přináší ale i město samotné. Rád si zajde s americkými kamarády třeba na dobré thajské či pákistánské jídlo nebo vyrazí za kulturou. "Nikdy nevynechám třeba návštěvu muzikálu na Broadwayi. V pondělí to bude protentokrát asi Mamma Mia!, když se teď proslavila i ve filmové podobě. Já ji ale bohužel také neviděl. Budu muset vše napravit," kál se Yemi.

Vinu zřejmě nese spousta práce. I v New Yorku si totiž Yemi nedá pokoj a přes Skype organizuje v pražské ulici V Jámě práci 15 zedníků na stavbě své Dance Academy of Prague a na rozdíl od bohémských myšlenek o tanci a filmu "odskakuje" k daleko prozaičtějším tématům a řeší barvu kachlíků na záchodcích, a zda je lepší páková, či kohoutková baterie. "I tato práce mě baví. Je mi už šestadvacet a chci mít do budoucna nějakou jistotu," uzavírá.