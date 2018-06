Yemi se svlékl, ostříhal a ukázal přítele

Kalendář pro rok 2008 bude mít do čtrnácti dnů i taneční skupina YAD company, kterou vede choreograf a tanečník Yemi. "Kalendář jsme fotili, protože jsme chtěli mít nafoceného každého tanečníka z YADu, tedy z naší základní skupiny. Aby byl trochu připepřený, tak jsme se rozhodli udělat jednu fotku, kde jsme všichni nahatí," vypráví Yemi.

Kdyby se prý k tomuto kroku rozhodli před dvěma lety, asi by do toho nešli. Dneska se ale všichni členové znají natolik dobře a jsou prý jako jedna rodina, že se nikdo z nich nezdráhal. Navíc se coby mladí lidé za svá těla zatím nemusejí stydět, a tak fotografovi Stanislavu Merhautovi směle pózovali. "Ještě se to dá, za pár let bychom se možná ukazovat nechtěli," směje se tanečník. Kalendář vznikl ve spolupráci se společností Nutrend a je spojením zdravých produktů a tance.

S přítelem oslaví roční výročí

Yemi také poprvé ukázal svého přítele. Jmenuje se Jaromír, je mu pětadvacet a s tancem údajně nemá vůbec nic společného. "Je to spíš takový freestylista, jezdí na skatu, na snowboardu a tak podobně. Je to můj opak, ale myslím, že právě proto se dobře doplňujeme," říká Yemi.

Svoji sexuální orientaci poznal již v patnácti letech a vypořádal se s ní podle svých slov bez problémů. Jinak je na tom jeho přítel. Ten měl totiž donedávna vztah jen s děvčaty a Yemi je jeho první partner. Že jim to klape, dokazuje fakt, že 13. února, den před svátkem zamilovaných, to bude přesně rok, co spolu začali chodit.

Změnil image

Yemi se rozhodl ještě před výročím změnit image a shodit své afro. "Už mě to rozčilovalo, byla s tím strašná práce. Jaromír mi to rozmlouval, ale nakonec souhlasil," říká Yemi. Původně uvažoval o tom nechat se ostříhat dohola, nakonec ale vlasy zkrátil, zato rapidně. Jaromír práci kadeřníka Jakuba Hájka přihlížel sice trochu smutně, ale s výsledkem byl nakonec stejně jako jeho milý více než spokojený.

Yemi si na nový účes zvyká, ale pro samou práci nemá moc času ho řešit. Chystá například oblíbenou akci Tanečník roku, která se bude konat 6. března v klubu Roxy. "Tanečník roku je vyvrcholením soutěže, která trvá už od listopadu a jejím smyslem je najít nejlepšího tanečníka, který na finále získá cestu do New Yorku. Loni se stal vítězem Adam Klempár, byli jsme v N.Y. dokonce s ním," uzavírá Yemi.