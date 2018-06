Můj vztah Češi neřeší. Asi proto, že jsou ateisté, říká Yemi A. D.

"Jsme stejného pohlaví, ale protože žiju v takové bublině, tak se tady vlastně nesetkávám s žádnými negativními reakcemi. Ale v Česku jsou dost ateisté, tak tím je to asi také dané," řekl Yemi A. D., který ve firmě pracuje se svým partnerem, ale každý se věnuje své oblasti.

"Já musím mít trochu odstup, já bych byl pak despota, kdybychom se vídali pořád," přiznal.

Choreograf se v televizní show pochlubil netradiční bižuterií. "To jsou betonové prsteny. To děláme s jednou mojí kamarádkou návrhářkou. Budou taky knoflíky, tkaničky a vesty," prozradil a Krausovi přislíbil betonové "spoďáry".

Rodák z Liberce se během své kariéry nejdříve propracoval do Prahy a posléze začala jeho spolupráce s rapperem Kanyem Westem.

"V USA je to tvrdé, ale tady taky. Tady je to trochu o korupci. Ale v oboru, jako je tanec, to je všechno těžce měřitelné, kdo je dobrý a kdo ne. Lidi mě podezřívají, že je to o známostech, ale když já přišel z Liberce, neměl jsem známosti žádné," dodal tanečník.

Pozvání na červenou sedačku přijali také matematik a mecenáš Karel Janeček a herečka Clémence Thioly, která hraje hlavní roli ve snímku Colette (recenzi na film najdete zde).