Yemi A. D. si vzal partnera, na obřadu promluvila i exministryně

Neformální obřad v restauraci Soho, kde ke snoubencům promluvila a svatební slib jim přednesla bývalá ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková, se konal před zraky stovky hostů složených z blízkých přátel, kamarádů a členů rodiny obou mladých mužů.

"Chtěli jsme, abyste u toho byli všichni s námi. Registrované partnerství je už schváleno několik let, ale naše veřejná svatba má upozornit na to, že ještě pořád existuje hodně předsudků. Slavit budeme až do rána a doufám, že tady neuděláme dneska ostudu," řekl s úsměvem za šťastný pár Yemi A.D.

Do restaurace dorazil tanečník se svým partnerem na motorovém člunu, jak avizoval už několik týdnů předtím. Někteří hosté přijeli historickou tramvají či autobusy ozdobenými černobílými stuhami. Party se totiž konala v černobílém stylu a snoubenci si přáli, aby i hosté přišli oblečeni pokud možno do černobílých kombinací.

Sami snoubenci oblékli modely, které jim až z New Yorku přivezl stylista zpěvačky Beyoncé a módní guru Tye Hunter, jenž se také zúčastnil svatebního obřadu. Na něj ovšem nedorazila vizážistka Kylie Minogue Katherine Brown, kterou pro své maminky objednal právě Yemi. Chtěl, aby si jejich velký den náležitě užily. Maminkám také mimochodem přede všemi při svém proslovu poděkoval. "Chceme moc poděkovat maminkám, užily si s námi své."

Svou bývalou roli mluvčí upotřebila i Lejla Abbasová, která se s Yemim zná už dvanáct let, setkali se spolu v modelingu. Při svém proslovu zmínila první slavnou dvojici, která se nechala zaregistrovat, a sice Janise Sidovského a Pavla Vítka. "Vystřídali jste starší generaci, Janise a Pavla, kteří nastolili vysokou laťku a já jsem ráda, že se našla mladší generace, která prokázala stejnou odvahu jako oni," pronesla Abbasová.

Těhotná Simona Krainová a Yemi A. D. s partnerem

Obřad a následnou party, která trvala až do pozdních nočních hodin, si užila například Simona Krainová s partnerem Karlem Vágnerem, Vítek Pokorný nebo Lenka Hornová s manželem Liborem Kodadem.