Podívejte se, jak teď vypadá kráska z Pobřežní hlídky Yasmine Bleethová

11:01 , aktualizováno 11:01

Je to už dvacet let, co předváděla herečka Yasmine Bleethová (46) dokonalé tělo v červených plavkách Pobřežní hlídky. Od té doby prošla drogovou závislostí, která se podepsala na její kariéře, a teď už by bývalou hvězdu málokdo poznal.