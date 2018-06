VIDEO: Xindl X zůstává v záplavové zóně, Hejma si na povodně zvykl

"Před deseti lety jsme měli barák vytopený skoro až do druhého patra, takže jsme trnuli, jestli zafungují zátarasy. V naší lokalitě naštěstí zafungovaly dobře a voda se k nám nedostala," řekl iDNES.cz zpěvák Xindl X, který záplavovou zónu nehodlá opustit.

"Já už jsem takový holešovický patriot, takže si neumím představit, že bychom se stěhovali. Mám to tam rád," dodal Xindl X, který se vedle dalších umělců připojil k charitativnímu koncertu v Lucerně, jenž proběhl na pomoc povodní zasažené pražské zoo.

Pomocnou ruku symbolicky podal i Ondřej Hejma, který má s povodněmi bohaté zkušenosti. "Bydlím v Řevnicích, což je u Berounky. Nejsme úplně u vody, ale ve svahu, takže spodní voda tam vlítne prakticky vždycky. A to už nastupuje s košťátky celá rodina a za den a půl je to pryč," vylíčil frontman skupiny Žlutý pes.

Charitativní večer na Óčku byl rozdělen na několik částí. Zatímco v Lucerně probíhal koncert, v sídle hudební televize seděly známé osobnosti, které za každé zvednutí telefonu inkasovaly od diváků 15 korun. Mezi hvězdnými operátory se tak objevili Pavel Vítek, Pavel Anděl či herečky Andrea Kerestešová a Kateřina Hrachovcová.

"Neváhala jsem vůbec. Myslím si, že nikdo ze známých osobností, kdo by měl čas, by neřekl, že se mu nechce. Takže i já jsem moc ráda pomohla," uvedla Hrachovcová, jež do provizorního call centra na Óčku dorazila i se svým psem.

"Hodně mě překvapilo, že volají i Slováci. Je to příjemné, protože čím dál víc cítím, že se přestáváme rozdělovat a naopak se spojujeme. A pozitivní bylo i to, že volali mladí lidé kolem deseti jedenácti let. Je vidět, že se u nich sociální cítění projevilo velmi brzy," doplnila Kerestešová.

Televizi Óčko se na telefonátech a dárcovských sms podařilo za večer vybrat pro zoologickou zahradu 100 tisíc korun.