Xena končí a neví co dál

Americko-novozélandská produkční společnost, která seriál Xena natáčela, totiž tento týden oficiálně oznámila, že končí veškeré přípravy a další díly se již nebudou točit."Strávila jsem v seriálu sedm let svého života. Za dobu, co jsem v něm účinkovala, se na natáčení vystřídalo dvanáct různých producentů, čtrnáct scénáristů a zažila jsem neuvěřitelných jedenačtyřicet režisérů, z nichž s většinou se mi náramně výborně spolupracovalo," řekla rodilá Novozélanďanka Lawlessová, vlastním jménem Lucille Francis Ryanová. A jedním dechem dodala: "Myslím, že ještě nějaký ten týden občas ráno vyskočím v pět hodin z postele, natáhnu na sebe svůj kožený kostým a nasednu do auta. Tam pak budu tak hodinu, možná dvě sedět, než zjistím, že už jaksi není kam vyjet. A v tu chvíli se buď vzpamatuji nebo spíše, jak se znám, vyrazím na některé z míst, kde jsme filmovali, sednu si na lavičku k bráně a budu tam do té doby, než mě třeba správce nevyhodí. Bude pro mě opravdu těžké, vrátit se zpátky do reality a k běžnému životu," povzdechla si seriálová představitelka známé mythologické bojovnice."Není se co divit, taky mám docela problémy s tím, co bude. Ne že bych neměla další nabídky na filmování, ale Xena byla přece jen Xena.""Lucy navíc v seriálu nehrála jen hlavní představitelku. Věnovala jí tolik volného času, že se vždycky ráda ujala i vedlejších rolí. Proto jste ji mohli vidět třeba také jako Meg, princeznu Dianu, Melindu Pappasovou či Priestess Leahovou," dodala představitelka věrné Xeniny přítelkyně Gabriely Reneé O´Connorová.