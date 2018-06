Xaver Veselý: shodil třicet kilo a doufá, že nabral na délce penisu

„Taky jsem to četl a chystám se to posoudit,“ říká moderátor Křížového výslechu na Frekvenci 1. „Můj kamarád, plastický chirurg Jirka Kučera umí prodlužovat penisy a říkal mi, že podle metody jistého francouzského lékaře to jde jen o jeden centimetr do délky a do šířky libovolně. Navrhl, že mi ho udělá osm na osm. Já se tomu hrozně smál, teď bych ale mohl mít pět centimetrů navíc i bez operace. Musím se změřit. V každém případě mi říkal profesor Svačina, že s hubnutím se dostavuje větší sexuální touha, tak čekám, že to večer přijde. Jen bohužel nemám s kým ji ukojit, podám si inzerát,“ přemítá Veselý.

Luboš X. Veselý Moderátor, novinář, spisovatel, příležitostný herec a bývalý hudebník Luboš Xaver Veselý (* 25. 12. 1968) je dvojnásobným držitelem ceny E. E. Kische, za rok 2007 a 2015. Dne 19. 5. 2008 se zapsal do české verze Knihy rekordů, když 24 hodin moderoval talk show Talkmaraton v pražském divadle Palace. Od roku 2002 působí na rádiu Frekvence 1, kde od ledna 2015 moderuje pravidelné rozhovory s prezidentem Milošem Zemanem v pořadu Prezidentský Pressklub.

Sexuální touhu si prozatím může vybíjet na novém trekovém kole za šestnáct tisíc speciálně uzpůsobeném pro těžké váhy, které dostal za úspěšné hubnutí od programu Linda-Linie. „Když jsem s hubnutím začínal, vážil jsem sto sedmdesát čtyři kilo a sliboval jsem si v duchu, že kdyby se mi podařilo shodit třicet, pořídím si kolo a začnu jezdit. A já ho dostal,“ směje se.

Na kolo si sedl poprvé po čtrnácti letech v nemocniční chodbě přímo před očima profesora Svačiny, který na jeho hubnutí dohlíží. Doma si ale v noci v podzemních garážích jeho domu tajně zkoušel, jak mu to půjde. „Ještě to neumím s přehazovačkou,“ posteskl si. Jízda na kole zpestří jeho tréninkový plán. Třikrát týdně totiž dosud navštěvoval posilovnu, kde chodil na běžícím pásu.

Vyděsila ho absence spermií

Kila mu prý nejrychleji zmizela z břicha a stehen, poloviční má podle starších fotek i obličej. „Včera jsem našel fotku, kde mám dvakrát takovou hlavu. Jako meloun,“ směje se. Z pověrčivosti si ale nekupuje menší velikosti oblečení. „Kalhoty mám na šňůrku a jenom je stahuju,“ předvádí.

Spokojený je Luboš Xaver Veselý i s laboratorními výsledky, které ukazují například nízkou hladinu cholesterolu. „Pan profesor tvrdí, že takovou nemá nikdo v republice. Všechno se mi zlepšilo. Jen jedna poznámka mě zarazila - v moči nebyly nalezeny spermie. Nevím, jestli je to dobře, nebo špatně, ale pan doktor říká, že je to dobře.“

Veselý bude v hubnutí pokračovat, rád by dal dolů ještě deset kilo. Jeho lékař ho v tom podporuje. „Musí mít fyzickou aktivitu, v dietě už asi takové rezervy nejsou.“ Speciální dietu ovšem moderátor nedrží. Jídelníček si uzpůsobil sám, vypustil pečivo, přidal hodně zeleniny, nízkotučné jogurty a saláty s tuňákem. A když ho náhodou večer u počítače chytne mlsná, sáhne po jednoduchém řešení. „Vezmu si prášek na spaní a do čtvrt hodiny spím. To je základní trik,“ prozrazuje.