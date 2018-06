Xaver slavil čtyřicet, popřát mu přišli i Paroubkovi

"Pozval jsem pana Paroubka, taky ministra spravedlnosti, ale ten se omluvil, že má jednání. Paní Bobošíková za sebe poslala po kurýrovi dar," vypočítává Veselý, který je držitelem zajímavého rekordu.



Luboš Xaver Veselý obdivuje pečená prasátka.

V Talk maratonu, který uspořádal letos v červnu, dokázal mluvit čtyřiadvacet hodin a vyzpovídat osmačtyřicet českých osobností.



Dárky přinesl i Zdeněk Srstka.

Popřát mu stále stejně dobrou vyřídilku, štěstí a samozřejmě hlavně zdraví ale přišlo daleko víc známých a přátel.



Na party přišel i Vlasta Horváth s manželkou Markétou.

Cimbálovou muziku, barmanskou show i vystoupení svých kolegů sledovala například Jitka Asterová, Yvetta Blanarovičová, Pavel Trávníček, Pavel Novotný, Sámer Issa, Zdeněk Podhůrský, Vlasta Horváth, Petr Janda nebo Helena Vondráčková s manželem.



Na akci nechyběl ani Petr Janda s manželkou.

O dárek v podobě písničky se postarali právě tři posledně jmenovaní. Petra Jandu totiž napadlo zazpívat Xaverovi s cimbálovkou Otázky a přizval si na pomoc Vlastu Horvátha. Helena Vondráčková to s cimbálovkou rozjela vzápětí, i když původně o svém vystoupení neměla ani tušení. Překvapení pro Xavera, které bylo nakonec větším překvapením pro slavnou zpěvačku, na ni ušil její manžel Martin Michal.



Helena Vondráčková to s Xaverem pořádně rozjela.

"Kdybyste se zítra dočetli, že došlo na Řitce k vraždě, tak jsem vraždila já mého manžela, vůbec mi totiž neřekl, že tady budu zpívat, a nebylo to tedy připravené. Na záchodku jsem se rozezpívávala v nervu, jestli jsem nezapomněla texty písniček, které si údajně Xaver vybral. Martin mi to řekl až cestou z mého odpoledního křtu nového cédéčka, měl to pěkně rozmyšlené. Blanarovičová vykřikovala se zalíbením směrem k mému muži, že by se měl naklonovat. No, ten kdyby se naklonoval, tak já se rozčtvrtím," zlobila se naoko Vondráčková. Její Sladké mámení ale bylo vrcholem večera.