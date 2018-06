Xaver půjde ještě dál, chce nepřetržitě moderovat 36 hodin

"Dokud jsem mlád, tak to zkusím," uvedl moderátor, kterému před pár dny vyšla i kniha s tím nejlepším, co na Talk maratonu zaznělo. Zajímavostí je, že přepis rozhovorů vyšel rovněž v rekordním čase. "Měli jsme týden na to, abychom knihu přepsali, zkrátili a upravili. Pouhé dva dny pak byly na tisk," doplnila ředitelka Nakladatelství XYZ Eva Kaiserová. - podrobnou reportáž z nedávného Talk maratonu najdete zde

Petr Novotný, který byl jedním z kmotrů, přiznal, že Xavera velmi podcenil. "My jsme se vsadili o to, že to nedokáže. Kolega v Kanadě už to dokázal. Já jsem si zkoušel představit sebe, jak moderuju nepřetržitě 24 hodin, a říkal jsem si, že to nevydržím, stejně jako Xaver. Ale on to dokázal a já uznávám, že jsem prohrál sázku," řekl známý bavič, který se musel rozloučit s uzeninami, které byly v sázce. - VIDEO: Jak vypadal Xaver po skončení Talk maratonu

Křest Xaverovy knihy zpestřil i světoznámý fotograf Jan Saudek, který má na Talk maraton příjemnou vzpomínku. "Bylo to pěkné i v tom, že za mnou přišel jistý ctitel a dal mi takovou bedničku s flaškou a já mu říkám: "Ta stojí 1 750 korun". On se divil, jak to vím, a já mu odpověděl, že to vím, protože ji zrovna piju. Takže já jsem byl skvěle honorován, a ta láhev šestnáctileté whisky mi vydržela tři večery."