X Factor: Z Ameriky vyhostili Martinu Pártlovou

Americké kolo, ve kterém si soutěžící museli zvolit jednu skladbu ve swingovém rytmu a druhou ve stylu r’n’b, ukázalo jednak, co vše dnes lze považovat za r’n’b a za swing, jednak také odhalilo další lehké nedostatky v angličtině soutěžících a do třetice snad lépe než kdy jindy předvedlo, jak hodně u zpěváka záleží na tom, zda mu daný styl sedne, nebo ne. U všech čtyř finalistů totiž jedna skladba vyzněla přímo skvěle, zatímco ta druhá byla spíše průměrná.

Ondřej Ruml (zpíval Raindrops Keep Falling on My Head + Rise and Fall) pochopitelně exceloval v první, lehce swingové filmové melodii. Protože jde o skladbu z westernu, doprovodil se k tomu na banjo. Píseň obohatil i o kousek country. Sice se to do ní moc nehodilo, ale když Gábina Osvaldová pořád vychvaluje Ondřejovu hru, zřejmě se usnesli, že je pravý čas hbité Ondrovy prstíky předvést.

Zato druhá skladba byla bída a utrpení. Stingovský začátek písně byl ještě docela v pohodě, ale na zbytek je Ondřej málo černoch. Nic naplat, černošský styl zpěvu, frázování, výslovnost, to vše hraje v některých písních velkou roli a Ondřejovi se v tomto případě nepodařilo originálu ani přiblížit. Mamutí fanouškovská základna jej ale podržela ve hře, takže, Ondro, oddychni si, už nic takového víckrát zpívat nemusíš.

Martina Pártlová (zpívala Hanky Panky + Say It Right) se rozhodla definitivně rozbořit mýtus o tom, že je příliš ledová. Do obou písní vyrazila nejen s nasazením, ale i s oči přitahujícím dekoltem. Bohužel právě v tento večer měli pánové zájem spíše o led, ovšem nikoli v podání Martiny Pártlové, nýbrž Ruska a Kanady. Hanky Panky Martině sedlo, to byla prostě reinkarnace Madonny jak vyšitá, Martinin osobitý hlas zde vynikl a po taneční a obecně jevištní stránce není vůbec co vytknout. Statečně se poprala i se soudobým hitem Nelly Furtado, i když u něj už působila příliš staticky, což k této nepříliš "velké“ písni nesedlo. Ale nic naplat, Martina je hotová hvězda. Tedy - několik lekcí u Edy Klezly by na škodu nebylo. Ale pak už hurá do showbyznysu.

Jiří Zonyga (zpíval Just a Gigolo + Hotel California) snad musel uplatit dramaturgy pořadu, protože žánrový ústupek byl u něj největší ze všech finalistů. U Gigola to ještě nebylo tak patrné, přeci jen šlo o lehce rockovou aranž jazzové písně. Ale Hotel California prostě není r’n’b. Vznikl i jeho r’n’bčkový cover, ten ovšem v neděli nezazněl. Od Jiřího bychom ale nic takového snad ani slyšet nechtěli. Je to rocker, a když se drží svého kopyta, je zdaleka nejlepší. Když si navíc vzal k srdci to, co mu kritici nejvíce vyčítají, tedy mizernou práci s dynamikou a neschopnost ubrat občas plyn, zněl Hotel California docela dobře, řekla bych, že i navzdory tomu, že to Kumžákův band tentokrát moc nezvládl.

All X (zpívali Tea for Two + Music) jsou něco jako třídní šašci X Factoru. Mnoho lidí je nebere vážně, ale jsou přitom oblíbení. Češi mají zkrátka humor rádi a All X vědí, jak ho správně servírovat. Pak je tu ale početná skupina diváků, kteří se nedovedou přenést přes jejich chabý zpěv. Polovina All X zpívá výborně, u té druhé je to ale bohužel bída. To se projevilo hlavně u Tea for Two, kde vícehlasy prostě nezněly dobře a soudržně. Reputaci si skupina napravila až u skladby Music, kde si kluci správně rozdělili role. Ti, kteří uměli zpívat, se soustředili na zpěv, ti, kterým to moc nejde, více hopsali. Výsledkem je bravurní vystoupení, které by v žádném zábavném pořadu neudělalo ostudu. I All X předvedli, že některé žánry jsou jim bližší, a ač by to zpočátku nikdo neřekl, tak jejich parketou jsou hlavně svižné akční kousky (jak dokázali už u Lets Get Retarded nebo Pražákům, těm je tu hej).

Po redukci soutěžících na pouhé tři kusy - v čemž tentokrát neměla prsty porota, neboť o vypadlíkovi už rozhodovali pouze hlasující diváci - se hra stala soubojem mužů. A že to bude pěkně akční přestřelka, o tom svědčí i téma příštího večera. Jsou to písně ve stylu Jamese Bonda. Navíc si ale každý soutěžící může zvolit další skladbu zcela podle svého výběru. Já bych si přála Bílou orchidej od Evy a Vaška v podání Jirky Zonygy. Co byste si přáli slyšet vy?

