X Factor vyhrál Slovák Peter Bažík, získal 200 tisíc eur

"Zasloužíš si to, věděla jsem od začátku, že na to máš," hodnotila úspěch svého svěřence porotkyně Sisa Sklovská.

"Siso, co jsem ti říkal? Ano, Peter si tohle vítězství zaslouží. Předvedl neuvěřitelné věci, které nemají obdoby v žádné světové verzi X Factoru," shrnul další porotce Ondřej Brzobohatý.



Celé finálové klání X Factoru odstartovala před nažhaveným publikem a porotou Katarína Ščevlíková, která vystřihla hit Little Party Never Killed Nobody, a to s energií jí vlastní.

"Stát na pódiu někdo jiný, asi bych to neřekl, ale kvůli tobě to řeknu. Jsem rád, že mě televize Prima před pěti měsíci oslovila, abych do této poroty zasedl. Ty jsi důkaz, že to mělo smysl. Nečekal jsem, že někoho takového potkám," uvedl její kouč Brzobohatý.

Jako druhý zazpíval jediný český zástupce Matěj Vávra z týmu Celeste Buckingham a nevzal si žádné malé sousto. Vsadil na Earth Song od Michaela Jacksona.

"Dal si to jako pán, byl to tvůj nejlepší výkon v X Factoru," hodnotil dál Brzobohatý.

"Z tebe pod koučováním Celeste vyrostla osobnost. Já ti gratuluju a zajímáš mě jako umělec," uvedl zase Oto Klempíř.

Porota X Factoru - Oto Klempíř, Celeste Buckingham, Sisa Sklovská a Ondřej Brzobohatý

Dámské trio Joy$ se předvedlo se songem Diamonds od Rihanny. Sklovská s Buckingham sice vytýkaly intonaci, nicméně ocenily, jak moc to dívkám sluší. Klempíř připomenul, že měly nejtěžší situaci a zvládly se s ní poprat.

Nejmladší porotkyně Celeste uvedla svého dalšího svěřence, Tibora Gyurcsíka, který si troufnul na Skyfall od Adele.



Ricco, který je na vozíčku, a Claudia vsadili na francouzštinu. Naléhavost a emotivnost písně Je Suis Malade Lary Fabian dostala v jejich podání ještě většího naplnění. Důkazem byl potlesk vestoje.

Jako poslední vystoupil v první části večera Peter Bažík, jediný zástupce z týmu Sisy Sklovské tento večer. A Peter se nejdříve předvedl za bicími. Samotný zpěv hitu You Make Me Feel Alive pak porota ohodnotila jako skvělou show multiinstrumentalisty, který pokaždé překvapí.

Z šestice však mohla do finále postoupit jen trojice. Před oznámením vítězných tříd zazpíval ještě Richard Müller, který vystoupil se skupinou Fragile. A postoupili Ricco a Claudia, Peter Bažík a Tibor Gyurcsík. Se zbylými třemi se bratislavská Incheba Aréna rozloučila.

Finále soutěže X Factor - Peter Bažík šel po vyhlášení svého jména do kolen

Po krátkých rozhovorech s porotci začalo druhé kolo, vlastní finále. Hlasování bylo stopnuté a moderátor Pyco vysvětlil, že bude zahájeno až po všech duetech. V prvním se představili Peter Bažík se Sisou Sklovskou, ve druhém Ricco a Claudia, k nimž mezi publikem přirapoval Oto Klempíř. Tibor Gyurcsík s Celeste bravurně zvládli Say Something.

V X Factoru se soutěžilo v celkem čtyřech kategoriích - dívky, chlapci, skupiny a zpěváci nad 28 let.