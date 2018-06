X Factor: Shnilý banán vyšel na Davida Gránského

Tomu čtenáři a diskutéři předpovídali delší setrvání v soutěži. Už po několikáté se ale potvrdilo, že pověra o davech pubinek, které svého miláčka udrží ve hře stůj co stůj, skutečně není ničím jiným než pověrou.

Banánovou noc zahájil zpěvák Karl Wolf a vystoupení to bylo vskutku rozpačité. Z ohlašované hvězdy večera se vyklubala jakási laciná variace na Sámera Issu a kladu si otázku, zda je opravdu nutné importovat z ciziny nýmandy, když jich sami máme na rozdávání. Řekla bych, že do kapsy jej strčilo všech sedm finalistů X Factoru a možná i Leoš Mareš se svým "Hmmm, jé, tytyty poroto."

Za 5 dvanáct (zpívali Banana Boat a Cuban Pete) se nepoučili z minula, kdy je i kritický Ondřej Soukup pochválil za žánrovou umírněnost a potlačení teatrálnosti. V banánové noci zase propukla estráda naplno. Ale světe, div se, zřejmě jediným živočišným druhem, kterému se Za 5 dvanáct příliš nelíbí, jsou hudební kritici. Diváci hlasují jako o život, a skupina Jedenáct padesát pět se tak opět nedostala do vyřazovacího Kdo s koho.

Martina Pártlová (zpívala Hoy) si pro banánový večer zvolila náročnou skladbu od Glorie Estefan. Bojovala se španělštinou i s poněkud složitějším rytmem, boj vyhrála, ale výsledek nebyl líbivý. Martina by měla sázet na prvoplánově efektní skladby, které okoření svým sametovým témbrem. Takto se i přes veškerou snahu dostala do Kdo s koho a hrobníkovi z lopaty utekla na poslední chvíli.

David Gránský (zpíval Sambu v kapkách deště), jak už jsem napsala v úvodu, zpíval zároveň svoji labutí píseň. Petr Janda si přestal brát servítky a naplno Davidovi řekl, že si myslí, že se do soutěže dostal předčasně, že měl ještě dva tři roky zrát a pak se teprve ucházet o přízeň diváků. Davidův problém není ani tak v technice, jako spíše v prožitku. A to žádná lekce u lektora nevyřeší, to si člověk musí odžít. Sambu v kapkách deště David pojal trochu ploužákově a bez vášně, možná proto nerozvášnil ani hlasující diváky. V Kdo s koho jej pak Petr Janda svým rozhodnutím poslal domů.

Ondřej Ruml (zpíval Don´t Worry, Be Happy) nasadil vysokou laťku hned v prvním kole a od té doby si svůj vysoký standard drží. Skupině All X patrně záviděl, že se umí doprovodit sama, i bez Pajky Pajk, a tak na nedělní kolo dorazil vyzbrojen looperem, což je přístroj, který umí přes sebe vrstvit zvuky a vyrobit z nich smyčku. Ondřej si sám vyrobil podklad pod svůj zpěv, potlesk publika a obdivná slova porotců pak nebrala konce.

Kamila Nývltová (zpívala I´m Going Bananas) dorazila na pódium vyzbrojena opět krátkými šatičkami a prapodivným kudrnatým účesem. Kromě vlasů už ale bylo vše v pořádku, bezchybný zpěv, dobrá výslovnost, mrštné pohyby a skvělé dýchání, které jí může kdejaký interpret závidět. Trhlou Madonninu písničku zmákla možná lépe než původní interpretka.

All X (zpívali africké Medley) si opět vydupali možnost zpívat bez kapely a skutečně jim to sedne mnohem lépe. Srdce každého milovníka world music muselo plesat, div mu chlopně neselhaly. Míšení prvků různých kultur je v módě už řadu let a má mnoho příznivců. All X smíchali africký styl, australský nástroj a kousek tvrdé elektronické skladby spolu s tanečním vystoupením a vznikl další typický "ól-iksí" originál. Jestli z těch kluků jednou nebude cosi jako STOMP, tak sním žirafu Anny Ungrové. Syrovou.

Jiří Zonyga (zpíval Smooth) není člověk, který by si rochnil v latinskoamerických rytmech. Takže když volil banánovou skladbu, sáhl po tom nejrockovějším z latinských hudebníků. Carlos Santana už zněl minule v podání All X, teď si jeho pecku vyzkoušel Jiří. Zazpíval to velmi slušně, ale přesto ucho citlivějších diváků muselo poznat, že se trochu trápí a že čistý rock je pro něj tím hlavním žánrem, pro který dýchá.

V příštím kole dochází k výrazné změně. Každý ze zbylých interpretů si na neděli musí připravit hned dvě písně. A protože se jedná o Československé kolo, musí být jedna česká a jedna slovenská. Dohlédne na to i samotný Meky Žbirka, nejčechoslováčtější ze všech hudebníků, co tu jen my a naši bratia máme. O týždeň do počutia.

Kdo v Banánové noci zpíval nejlépe? celkem hlasů: 3916