X Factor: Komu zaskočil v hrdle popcorn?

Úvodní defilé X Factoru už začíná být trochu okoukané, nebohá Gábina opatrně sestupuje ze schodů a její několikrát operované končetiny se bojí případného pádu, porotci na pódiu navíc zřejmě neslyší Leošovy pokyny, neboť setrvávají na pódiu i poté, co je moderátor několikrát vyzve k odchodu.

Následoval tradiční VIP host. Nic proti Ivě Frühlingové, je to milá holka, ale skutečně je nutná facka divákům do tváře v podobě okatého playbacku? V pěvecké soutěži, kde i děti sotva vybatolené ze školní družiny musí podávat poloprofesionální výkony? Playback je největší podvod v dějinách hudby a mělo by s ním být zacházeno jako s šafránem. A jestli si myslíte, že Magdalena Dobromila Rettigová psala ve svých receptech "vraž do toho tři hrstě šafránu", tak skutečně nepsala.

HODNOCENÍ

Martina Pártlová (Sway/Smím prosit?) zpívala jako první a nad její proměnou se pánům tajil dech a nám ženám se otvíraly v kabelkách švýcarské armádní nožíky. Potvůrka jedna! Krásná, mladá, talentovaná, sexy, a ještě k tomu krásně zpívá. Zaplaťpánbůh za jejího přítele, který ji do soutěže přihlásil. Martina podává týden za týdnem lepší výkony. Už se naučila!

Pavlína Ďuriačová (Jednou se vrátíš/Tenkrát na západě) si zvolila hodně těžkou skladbu. Nenajde se snad nikdo, kdo by její výkon nesrovnával se "Špinarkou". Ta do této písně ale dala mnohem více energie. Mohla si to dovolit, protože na rozdíl od Pavlíny nebyla při natáčení této skladby těsně po nemoci. Pavlína měla smůlu, protože její snaha nedat nemoc najevo ji lehce brzdila ve výkonu, který byl výtečný, ale na zlatou medaili by přesto nebyl.

All X (Eye of the Tiger/Rocky III) začali své vystoupení vtipným nástupem a hláškou, kterou znají počítačoví pařani ze sportovních her firmy Electronic Arts. Pak ale začali i zpívat, a to byl průšvih. Zatímco ve videu z nácviku bylo slyšet, že jim vícehlas nedělá problém, na pódiu se vše naprosto rozsypalo. Byť jejich fanynka, uronila jsem kroupu, protože výsledkem byl jeden z nejrozpačitějších výkonů večera. All X si sami uvědomují, že přítomnost Pajky Pajk je v jejich případě zbytečná, proto ve druhé části večera požádali, aby v případě, že budou muset zpívat podruhé, mohli zpívat bez doprovodu. Jsem zvědavá, jestli jim v tomto vyjdou vstříc v dalších kolech. Ti chlapci si vystačí sami, jakýkoliv doprovod jen potlačí jejich individualitu a je ke škodě. Což není kritika Kumžákova bandu, ten hraje dobře, ale k All X se nehodí, což, jak jsem si všimla, je názor i dalších kritiků X Factoru.

Ondřej Ruml (Everlasting Love/Deník Bridget Jonesové 2: S rozumem v koncích) ví, že jeho síla je ve swingu a jazzu, proto si zatím v každém kole zvolil aranžmá, které je posunuté právě směrem k těmto žánrům. Ondřej vypadá, jako kdyby se na pódiu narodil, pánové mu obdivně tleskají, dámy omdlévají, když na ně pohlédne, ale jeho úspěch může být ošidný. Jak rychle jeho hvězda vylétla, tak rychle může zhasnout - příliš mnoho jazzu může nakonec diváky unudit. Snad příště nedá jazzovanou Včelku Máju.

Kamila Nývltová (Amerika/West Side Story) - velmi překvapivá volba písně, která nepatří mezi nejlíbivější, navíc je původně koncipovaná i pro sbor a ještě je k tomu všemu strašlivě náročná. Ne však pro Kamilu. Ta od první chvíle v castingu ukazuje, jaká je bojovnice. Vybírá si skladby těžké, odzpívá je bravurně, jako by se nechumelilo, krásně k tomu tančí, a jako by to nestačilo, ještě dobře vypadá. Skoro si říkám, jestli Kamila vůbec potřebuje další účast v soutěži. Té se budou nabídky jen hrnout, takhle talentované osobnosti jsou vzácností i na DAMU.

Za 5 dvanáct (I´ll Be There For You/Přátelé) vsadili na líbivou píseň ze seriálu Přátelé, bohužel jim opět ublížili zvukaři, kteří nevyrovnali hlasitost členů této kapely a v trojhlasech pak některé hlasy úplně zanikaly, zatímco jiné "trčely" do éteru. Za 5 dvanáct jsou pohybově nadaní, a i když Gábina Osvaldová kritizuje jejich výstupy jako cirkusové, k divákům si toto trio cestu našlo. Ani jednou zatím nebyli nominováni na vyřazení, ač jim to diskutéři na internetu pravidelně předpovídají.

Jiří Zonyga (Sluneční hrob/Pelíšky) - kdo se v sobotu díval na ČT na Noc s Andělem, mohl slyšet přímo živě hraný originál této skladby. Nemůžu si pomoci, Zonygovo podání se mi líbí víc než Mišíkovo. Nezní tak přiškrceně, je jistější a plnější. Jiří opět ukázal, že když je potřeba, umí zařvat, a když potřeba není, tak ukáže cituplnou polohu. Hodnotím jako jedno z nejlepších čísel večera a jako bonus dávám bod i za Jirkovu maminku, která byla v přímém přenosu stejně sympatická a odvážná jako její syn.

David Gránský (Hallelujah/Shrek) - tklivou píseň znají diváci především ze Shreka, zazněla ale v podání mnoha autorů a je i oblíbenou skladbou v zahraničních soutěžích typu X Factor či SuperStar. Základem je, aby zpěvák netlačil na pilu a pojal vše komorněji, skromněji. To se Davidovi povedlo. Žádná exhibice dokazující, že by přeřval i Zonygu. Jemný, citlivý zpěv bez výrazných nedostatků. V Davidově věku se ta skladba rozhodně lépe zazpívat nedá. Porota si nejspíš v tu chvíli nacpala popcorn do uší, jinak si nelze vysvětlit skutečnost, že byl David opět jedním z nejkritizovanějších soutěžících. Neprávem.

Divoký kočky + Dante (Got To Be Real/Příběh žraloka) staví své písně stále na podobné šabloně, což se jim tentokrát vymstilo. Jejich pojetí je svérázné, ale jako jedni z mála nepředvedli zatím v soutěži žádný větší vývoj. Fakt, že už se v závěrečném vyřazování ocitli podruhé, dokazuje, že majoritu hlasujících diváků neoslovili. Dalo se tedy čekat, že průběh vyřazení bude stejný jako v případě Lukáše Javůrka, tedy "podruhé letíš". Zajímavé je, že při druhém zpívání jim to šlo mnohem lépe než při vlastním soutěžení. Přestože stres v tu chvíli pracoval naplno, vše se najednou nějak dařilo. Gábinino fatální rozhodnutí už to ale nezvrátilo.

Anna Ungrová (Breaking Free/High School Musical) si na pódiu opět několikrát proplachovala oči slanou vodou. Pomohla tomu i dramaturgie vyřazovacího večera. Po slabém soutěžním výkonu, který vypadal spíše jako z nějaké "junior" verze X Factoru, určené pro děti mladšího školního věku, se dostala do vyřazování a chvíli byl Leošem dušen i David. Napětí a emoce u Davida a Anny propukly naplno a oba si hezky zabrečeli. Nebylo vidět, zda je Gábina dojatá, či nikoli, ale nakonec rozhodla, že si Anna zaslouží ještě jednu šanci. Ven ze hry letěli Divoké kočky a kocour Dante.

Co uslyšíme příště?

Píseň Karla Gotta nebo skladbu z dílny Karla Svobody nám tedy toto trio už nezamňouká. Devět zbylých jedinců se ale na Karlovu noc musí pečlivě připravit. Na soutěž se totiž přijde podívat sám zlatý slavík, tak ať má přehled, jak to pro další ročníky Českého slavíka může vypadat s konkurencí.