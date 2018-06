X Factor: Karlova noc zkoušela z češtiny

Soutěžící byli poprvé donuceni zpívat česky. Kdo se dosud schovával za angličtinu svahilského typu, měl smůlu a musel ukázat, jak to má s frázováním a zda je mu rozumět. Druhým problémem mohlo být, že zpívané skladby byly opravdu notoricky známé, diváci je měli "v uchu" a mohli snadno srovnávat s originálem.

Kamila Nývltová (zpívala Nechte zvony znít) zvolila dobře. Hit Marty Kubišové sedl jejímu hlasu, pohybově umírněné podání umožnilo soustředit se více na zpěv a ten určitě patřil k nejlepším výkonům večera. Snad jen ta příliš přepečlivá výslovnost je někdy trochu na škodu, Kamila v těch chvílích působí jako vzorná školačka. Trocha ležérnosti by její projev osvěžila.

Ondřej Ruml (zpíval Stokrát chválím čas) patří k lidem, kteří si přízeň diváků X Factoru vybudovali raketovou rychlostí. Naštěstí pochopil, že jazzu už bylo dost, a tak předvedl notně středoproudovější záležitost, přičemž ale udržel laťku, kterou si sám nastavil pekelně vysoko. Celkovému skvělému dojmu pomohl i efektní úvod, při němž se Ondřej sám doprovodil na klavír.

Pavlína Ďuriačová (zpívala Jsi můj pán) - Pavlína byla v neděli nervóznější než obvykle. To se projevilo na lehce nejistém hlasu a na několika chybách, z nichž nejzávažnější bylo vynechání několika taktů a uspěchání celé jedné části písně. Obdivuji kapelu Pajky Pajk, jak bravurně zareagovala a s nečekanou situací si poradila, aniž by se to celé rozsypalo. Pavlínina hlavní nectnost - dunivé basy - se opět projevila, hluboký soulový zpěv jí zkrátka nesluší a domnívám se, že právě to jí mohlo u diváků ublížit. Pavlína skončila v nočním "Kdo s koho", kde sice svoji píseň napodruhé zvládla s větším přehledem, porota ale dál do soutěže poslala perspektivnější Kamilu Nývltovou, která podává výtečné výkony dlouhodobě.

Za 5 dvanáct (zpívali Lady Carneval) lze bez nadsázky označit za překvapení večera. Zatímco před týdnem působili tak trochu jako trojice klaunů na návštěvě v pořadu Dády Patrasové, tentokrát se jim podařilo vše obalit do méně estrádnějšího hávu - byť porota tvrdila opak - a výrazně zabodovali zejména perfektní trojhlasou aranží, která konečně ospravedlnila postup této trojice do finále. Skutečnost, že navzdory chmurným předpokladům proplouvají soutěží bez ohrožení, dává znát, že divákům jejich styl sedí. Petr Janda může být spokojen, jeho kategorie není ani po včerejšku zdecimována.

Jiří Zonyga (zpíval Ještě že tě lásko mám) je rocker tělem i duší, i když bez šátku vypadá jako takový nesmělý strejda. Na pódiu to ale umí rozbalit neuvěřitelným způsobem. Po jeho nedělním výkonu se Petru Kolářovi jistě rozklepala kolena, protože Jiřího bych si dovedla představit, kterak se v pětici nejčastěji nominovaných uchází o Českého slavíka. V některých pasážích této zamilované písně sice mohl zmírnit a držet chrapot na uzdě, jeho výkon byl ale proudem čisté energie, který si snadno získává fanoušky.

Anna Ungrová (zpívala Tři oříšky) byla pro nedělní večer stylizována trochu princeznovsky, což jí slušelo, od problémů se zpěvem jí to ale nepomohlo. U této něžné, romantické skladby dýchala jak Sentinel a nadechovala se za každým slovem, jako kdyby svůj výkon podávala v nadmořské výšce 8 000 metrů. Možná se poté, co jí minule hrozilo vyřazení, dost pečlivě nepřipravovala na toto kolo a počítala s jasným vyhazovem. Diváci ale překvapivě rozhodli jinak. Annu v soutěži podrželi, což ji překvapilo natolik, že spontánně vypískla do mikrofonu ne zrovna slušný komentář. "Ty p**o!" ujelo jí, když se dozvěděla, že na rozdíl od Pavlíny a Kamily může zůstat v klidu.

Martina Pártlová (Říkej mi) už ukázala, že umí být něžná i dravá, troufla si tedy i na píseň, kterou by po Petře Janů hned tak někdo nezazpíval. Její famózní témbr už nebudu znovu chválit, ta barva hlasu je prostě úžasná. Martina je přirozený talent, kterému ovšem schází trocha ohnivosti a sebejistoty. Drzost a nadhled, který jí neschází při slovních komentářích, by měla dostat i do zpěvu, pak by byla opravdu dokonalou hotovou zpěvačkou.

All X (zpívali Návštěvníky a směs Gottovek a Svobodovek) - chlapci z Brna se rozhodli vrátit ke kořenům a postarat se o doprovod sami. Pajky Pajk jen lehce ševelili v pozadí. All X ukázali vše, co na nich lidé milují - originální humor, sebeironii, beatbox, slušnou porci vícehlasého zpěvu a trochu divadla. Na své si jistě přišli i milovníci kultovního českého sci-fi seriálu. Problém byl snad jen v nazvučení. Sladit šest zpěváků, u nichž si nemůžete být jisti, co který z nich v kterou chvíli udělá, je oříšek, který nováckému zvukaři nezávidím, a myslím, že to lépe udělat nešlo. Jak už padlo v internetových diskusích, All X by potřebovali dvorního zvukaře, který by se skupinou žil a dýchal a věděl zcela přesně, jak s jednotlivými party naložit.

David Gránský (zpíval Jdi za štěstím) by do budoucna mohl doplatit na špatný výběr písně. David už vůbec nepřipomíná toho nesmělého vrabčáka z prvního kola, kdy byl permanentně nad tónem. Získal sebejistotu a na svůj věk zpívá velice slušně a osobitě. Problémem je, že pak dostane za úkol zazpívat text, který byl psán pro člověka s bohatými životními zkušenostmi. Řekla bych, že v Gottově či Svobodově repertoáru by se určitě našla mladistvější píseň, která by Davidovi sedla mnohem lépe. Snad se mu to příště podaří lépe a obměkčí porotu, která je v jeho případě neskutečně tvrdá.

Tématem příštího nedělního večera budou smutné balady. Noc zlomených srdcí, tak zní podtitul pátého finálového kola. To, jak se zdá, bude opět výzvou zejména pro ty nejmladší ze soutěžících. Podaří se jim podat písně plné smutku a nešťastné lásky věrohodným způsobem, nebo se z noci zlomených srdcí stane noc rozbouřených žaludků?



