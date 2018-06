X Factor: Anna Ungrová lámala srdce, smůlu nezlomila

Jak se ukázalo minulý týden, kdy se v závěrečné vyřazovačce ocitly dvě z nejlepších účastnic, nic se nedá vyloučit, počítat se musí se vším a nikdo netuší, zda mu Štěstěna dopřeje další týden v soutěži.

Ne každý to ale vzal vážně. Jak jsme viděli na záběrech z nácviku, David s Annou se víc věnovali lenošení než zpěvu. Porotce má na každého soutěžícího jen velmi málo času a soutěžící by tedy měl na "hodinu" přijít perfektně připraven. Evidentně se tak nedělo a možná právě to je za vypadnutím Anny Ungrové.

Ale od začátku... Úvod pořadu patřil Leoši Marešovi, kterému slušelo i to šílené růžové sáčko, vzápětí jej na jevišti střídala Helena Zeťová, o které jsme se doma přeli, zda zpívá, či nezpívá na playback. Teoreticky to mohl být živý zpěv, ale kdo ví...

David Gránský (zpíval I Believe I Can Fly) opět útočil hlavně na srdíčka mladých dívek. A jak bylo vidět v publiku, byl to zásah přímo na komoru. O tom svědčí i halda plyšové havěti, kterou slečny vzápětí naházely na jeviště. Porotci Davida příliš nechválili, zkritizovali vzhled, účes i zpěv. Úplně ale přitom zapomněli, že hlavní kritérium mladých dívek je, že musí "bejt sladkej a cool".

All X (zpívali Maria) vystřihli upravenou pecku od Carlose Santany, ale nějak se jim nedařilo působit jako celek. Vypadali jako šest individualit, z nichž každá se snaží prosadit na úkor ostatních. Jejich představení se kvůli tomu trochu rozpadlo a diváci tuto původně favorizovanou šestici nakonec navrhli na vyřazení.

Jiří Zonyga (zpíval Still Loving You) si vybral Scorpioní baladu, kterou v první řadě Superstar proslavila Aneta. Drsný Zonygův hlas se k této skladbě ale také výborně hodí, na rozdíl od lascivního a kýčovitého scénického provedení. Motorka by ještě ušla, lepá děva ale měla dostat volno, celé to pak působilo lacině a úplně to srazilo dojem z působivé písně.

Anna Ungrová (Hříšná těla, křídla motýlí) také sáhla do Anetina repertoáru, tentokrát ale přímo na její první album. Píseň Oskara Petra je náročná na frázování a udýchání. To, co se tak tak podařilo Anetě ve studiu, Anna na pódiu nezvládla. Přerývané dýchání v nevhodný okamžik a prakticky nulová dynamičnost vedly k tomu, že diváci Annu nominovali do dvojice na vypadnutí. - Více o rozhodování poroty čtěte zde

Za 5 dvanáct (zpívali A Whole New World) si zvolili něžnou a romantickou skladbu z animovaného Alladina. Nejsem si jistá, jestli je to píseň, na které se dokazují pěvecké kvality, ale je jasné, že ostudu si Za 5 dvanáct neuřízli. To tam bylo křepčení z dřívějška. Nastoupila velmi důstojná trojka, a i když v Karlově noci jim to přeci jen šlo lépe, i tentokrát u diváků obstáli.

Martina Pártlová (zpívala Who Knew) a ukázala na tom, v čem je její síla. Určitě to nejsou tklivé kantilény. Naopak, Martina potřebuje dravější rockové pecky od rebelek typu Avril Lavigne nebo Alanis Morissette. Na nich vynikne její hlas lépe. Také bych řekla, že kolo od kola lépe a lépe vypadá. A že nikdy nevypadala špatně...

Kamila Nývltová (zpívala My Heart Will Go On) neměla jednoduchou pozici. Minule byla nominována na vyhazov a netušila, zda je stále ještě v nelibosti diváků. K tomu měla jednu z nejprofláklejších skladeb posledních let, kterou zná skoro každý a může snadno porovnávat. Kamila je ale téměř profesionálka. Všechny pasáže zazpívala výborně, i bez pohybu po jevišti dokázala, že na pódia patří. Jen ty šaty jí moc neseděly.

Ondřej Ruml (zpíval Mám tě pod kůží) opět zabrouzdal do oblasti jazzu a zvolil skladbu Franka Sinatry, navíc v ne tolik líbivém českém překladu. A kupodivu, diváci, do kterých by nikdo neřekl, jak se jim jazz zalíbí, hlasují jako diví. Jazzmani si pak pochvalují, jakou osvětu Ondřej jazzu dělá. Bez něj by si ho většina puberťáků snad ani neposlechla. Ondřej opět podal výkon, při kterém se tajil dech, jako bonus k němu přidal i vtipnou scénku s tanečnicí. Někomu je zkrátka shůry dáno.

Jak už víte, X Factor je o Annu Ungrovou chudší, namále měli sebevědomí chlapci z All X a příště už tedy bude jen sedmero soutěžících zpívat na téma Banánová noc - čekají nás ohnivé rytmy Karibiku, písně o banánech nebo třeba skladby od skupiny Bananarama. Tipnete si, kdo uklouzne na banánové slupce a toto kolo pro něj bude poslední?