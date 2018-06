X Factor: Anna Ungrová končí, nepomohla jí ani žirafa

Anna Ungrová neměla v nedělních vyřazovacích bojích jednoduchou pozici - stála proti skupině All X, která patří mezi favority. "K Anně jsem řekl už spoustu věcí. All X jsou pro mě zjevením, které jsem ještě neviděl, a pokud by vypadli, soutěž by byla o hodně chudší," prohlásil Petr Janda, pod kterého spadá kategorie skupiny, tedy i kapela All X.

Ondřej Soukup naopak zastupuje "mlaďochy", a tudíž i Annu Ungrovou, jeho rozhodování se proto dalo předem odhadnout. "Aničku nepustím, měli byste odejít vy, pánové," vzkázal skupině All X, kterou nazval partou "zabijáků" z Brna.

V tu chvíli se do celých vyřazovacích bojů zapojila Gábina Osvaldová, která se tak už poněkolikáté stala katem. "I já si myslím, že by tahle soutěž byla o trochu méně barvitá, kdyby vypadli zabijáci z Brna," uvedla a do dalšího kola tak nepustila právě Annu Ungrovou, které nepomohla ani žirafa, kterou s sebou neustále nosila pro štěstí.

"Mám smíšené pocity," prohlásila zpěvačka, která v rámci Noci zlomených srdcí zpívala písničku Hříšná těla, křídla motýlí od Anety Langerové. - Podrobnou reportáž čtěte zde