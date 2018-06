X Factor: All X selhali v akci, ve finále jsou Zonyga a Ruml

Hned v úvodu večera si trojice soutěžících zazpívala Jacksonův hit Black or White a zaplaťpánbůh za to, že jsme nemuseli přetrpět další rychlokvašnou píseň složenou speciálně pro tento večer, jak tomu bývalo v SuperStar. Hitů je spousta, je z čeho vybírat, Pajky Pajk to zvládnou zahrát v pohodě.



All X, Leoš Mareš, Ondřej Ruml a Jiří Zonyga

Po povinném vzpomínání na předchozí kolo a vypadlou Martinu Pártlovou nás čekal jeden překvapivý dramaturgický krok. Zazpívat totiž přišly dvě vokální skupiny, které se do finálových bojů nedostaly. Dívčí trio M.T.A. a romští vokalisté Čhave jilestar. Zazpívali perfektně, což samozřejmě ihned rozpoutalo v mysli představu, jak mohl X Factor vypadat, kdyby se dramaturg spolu s porotci rozhodl opustit zažitý styl ze SuperStar - tedy vybrat nezkušené joudy a udělat z nich hvězdy.

X FACTOR

Vše o soutěži najdete zde

Výmluvy na malou tvárnost a velkou profesionalitu některých soutěžících nejsou ničím jiným než opravdu jen výmluvami. Lidé by se na souboj borců dívali rádi. Kdyby do kategorie vokálních skupin postoupili All X spolu s Čhave Jilestar, M.T.A. a Voxtetem, pak by se skutečně jednalo o boj vokálních skupin. Ostatně i na složení finálové top pětky je vidět, kudy se vkus publika ubíral, a bude-li se konat druhá řada X Factoru, mělo by to v ní být zohledněno.

Jiří Zonyga (zpíval Šrouby do hlavy a Living daylights) - buď byl nastydlý, nebo si při generálce překřikl hlasivky, ale tentokrát to bylo jen půl Zonygy a s velkými problémy k tomu. Zatímco první skladba se Jiřímu povedla - dokonce se k onomu rockovému fláku sám doprovodil na bicí -druhá byla jeho nejhorším vystoupením v soutěži. Přiškrcený hlas, nedotažené tóny, Jiří se zkrátka trápil a poté, co dozpíval, se jistě modlil, aby mu to jeho věrní fanoušci pro tentokrát odpustili. A měl štěstí. Porota o tom taktně pomlčela a "migasovci“ v čele se sympatickou maminkou Zonygovou donesli svého borce až do finále.

All X (zpívali směs z Bonda, Fantomase + Matrixu a Drive my car) - první soutěžní skladba mi trochu připomínala dort od kočičky a pejska. Kluci z All X by si měli uvědomit, že mají poměrně malý časový prostor a neměli by ho přehltit miliony nápadů. Méně je někdy více. V písni se mísily motivy, na pódiu se prováděla ne úplně primitivní choreografie, ale All X pořád jen mluvili a mluvili a mluvili, až se z toho stala nuda. Což je škoda, protože kapela v čele s dechovou sekcí jela na doraz jak nikdy předtím. V druhé soutěžní skladbě se All X vrátili na svůj začátek a potěšili všechny, kdo chtěli jejich předfinálové Drive my car vidět v nezkrácené verzi. Ještě silnější pak bylo, když v Kdo s koho dali tuto píseň ještě jednou, neplánovaně i s Leošem, Ondřejem a Jiřím na pódiu. Takhle perfektní a dokonale uvolněná rozlučka ještě v X Factoru nebyla.

Ondřej Ruml (zpíval Píseň hraboše a Golden eye) si troufnul na Dana Bártu, ale protože si zvolil píseň, která je zvládnutelná i někým jiným než Bártou, tak s ní v pohodě uspěl. Z bondovek sáhl po Golden eye, což je skladba, kterou si soutěžící v pěveckých soutěžích vybírají velmi často a pěkně si na ní natlučou. Ondřej to až na drobné nedostatky zvládl perfektně. Ukázal další možnosti ze svého širokého rejstříku, a dokonce se předvedl se sametově hlubokou barvou hlasu, kterou by klidně mohl používat častěji. Zpívá v ní čistě a bez problémů a jeho hloubky se velmi příjemně poslouchají.

Ondřej s Jiřím se příští týden utkají ve velkém finále, kde budou zpívat společný duet, soutěžní skladbu a také píseň, kterou jim vybrali diváci v internetovém hlasování. U Ondřeje je to Grace Kelly od Miky, Jiřímu diváci zvolili The Unforgiven od Metalliky (i když Leoš v pořadu mluvil o profláklině Nothing Else Matters, což bych prosila už do pěveckých soutěží netahat, už toho bylo dosti, děkuji). Už příští neděli tedy uvidíme, zda má faktor X podobu dlouhou, hubenou a muzikální, nebo vysokou, zavalitou a lehce chraptící.

Kdo vyhraje X Factor?