Wronka po rozchodu s Nesvadbovou přiznal nemanželského syna

"Mám nádherného dvouletého Tobiáška. Vznikl v období, které přišlo po rozpadu mého dvaadvacetiletého manželství, já mu říkám období svobodného chlapa ve středním věku. S jeho maminkou spolu nežijeme, ale beru si ho pravidelně jednou za čtrnáct dní na víkendy. Teď jsem ho delší dobu neviděl a měl jsem o něj vážně strach, měl vysoké horečky a zápal plic," říká Lešek Wronka.

O tom, jak to bylo s potomkem Báry Nesvadbové, mluví zcela otevřeně a bez obalu. "Jméno pro Bibi jsem vymyslel já, je podle mojí oblíbené herečky Bibiany Beglau. Bára mi totiž tvrdila, že s manželem už dlouho nežije, já tak měl důvod se domnívat, že to dítě je moje."

Lešek Wronka a Barbara Nesvadbová s dcerou Bibianou

Přesto, že s Nesvadbovou na nějaký čas přerušil kontakty, jejich cesty se před rokem znovu zkřížily. Tentokrát už Wronka toužil po pevném svazku a rodinném zázemí.

"Měl jsem v úmyslu, že to bude poslední pokus o trvalý vztah, nevyšlo to. Jsem životní optimista, jako štír to beru tak, že každá prohra je svým způsobem výhra, pokud to člověk vezme za správný konec. Mrzí mě, že to tak dopadlo, ale co se dá dělat. Sám ovšem zůstat nechci, je nejvyšší čas se usadit, vždyť je mi už padesát," říká s úsměvem producent.

Útěchou mu může být fakt, že sám ve své pražské luxusní vile rozhodně není. Žijí tu s ním dvě dospělé děti z prvního manželství, dcera Magdaléna a syn Michal. A jednou za čtrnáct dní se dům rozezní smíchem a breptáním roztomilého Tobiáše. Tento víkend si malého čiperu užili jak sourozenci, tak otec.

Lešek Wronka se synem

Ten se alespoň na chvíli odreagoval od starostí a povinností, které s sebou přináší organizování jubilejního, dvacátého ročníku cen Anděl 2010, který ve středu uvede v přímém přenosu Česká televize. Kromě mladých neokoukaných a neostřílených moderátorů bude zvláštností slavnostního večera i retrospektiva dvaceti let hudby.