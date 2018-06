Woody Allen v Humpolci

Jeden z raných filmů amerického režiséra, herce a spisovatel Woodyho Allena Všechno, co jste kdy chtěli vědět o sexu, ale báli jste se zeptat promítá dnes ve 20 hodin městské kino v Humpolci. Vztahy mezi muži a ženami, samozřejmě včetně sexu, patří od počátků k oblíbeným (ne-li ústředním) tématům drobného obrýleného mužíka z New Yorku, který svými hořko-komickými snímky patří k neopominutelným stálicím světové kinematografie. Titul patří k jeho nejranějším a zároveň k nejodlehčenějším dílům. Film je rozdělen na sedm krátkých autonomních částí, v nichž se Allen otevřeně vypořádává s nejrůznějšími lechtivými otázkami, nad jejichž odpovědí by se zapotil nejeden rodič. Už během studia na Midwood High School si Woody Allen začal úspěšně přivydělávat vymýšlením náborových sloganů pro reklamní firmu a počátkem padesátých let pak začal posílat své aforismy, vtipy a komentáře sloupkařům newyorských novin.