Woody Allen: Jsem zastáncem hnutí Me Too, k obviněným nepatřím

Od Woodyho Allena dala ruce pryč řada herců poté, co ho obvinila jeho adoptivní dcera Dylan Farrowová (32), že ji před 25 lety sexuálně zneužil. „Bylo to důkladně prošetřeno před 25 lety a všichni došli k závěru, že to není pravda. A to byl konec a já pokračoval ve svém životě,“ řekl Allen v rozhovoru pro argentinský pořad Periodismo Para Todos s tím, že ho skutečně rozčiluje, když ho znovu obviňují z tak hrozné věci.

Sám prý nemá se sexuálním zneužíváním v Hollywoodu nic společného a hnutí Me Too velmi podporuje. Dokonce si myslí, že by měl být reklamou na toto hnutí. Jeho totiž nikdy žádná herečka z ničeho neobvinila.

„Všichni chtějí, aby spravedlnosti bylo učiněno za dost. Když je tu něco jako hnutí Me Too, tak tomu fandíte, chcete všechny ty příšerné násilníky, co dělají všechny ty hrozné věci, potrestat. A já myslím, že to je dobře,“ říká slavný režisér.

„Ale štve mě, že jsem s nimi spojován. S lidmi, které obvinilo 20, 50, 100 žen ze sexuálního obtěžování. Mě obvinila jen jedna žena v případu opatrovnictví a její obvinění bylo prošetřeno a prokázáno, že není pravdivé,“ vysvětluje.

„Pracuji ve filmovém průmyslu už 50 let. Pracoval jsem se stovkami hereček a ani jedna nikdy ani nenaznačila nějaké nevhodné chování,“ dodává.