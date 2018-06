Woody Allen: Muž mnoha tváří

třeba tím človíčkem, co sice k smrti nenávidí realitu, nicméně si je vědom, že jen v ní se dostane k pořádnému bifteku. Herec, režisér, spisovatel a jazzman Woody Allen. Narodil se 1. prosince 1935 ještě jako Allen Stewart Königsberg; ze svého původu učinil namísto obranného štítu podobně vděčný terč vlastního sarkasmu jako ze svých neuróz a složitých vztahů k ženám, z náboženské skepse, hypochondrie či z ostychu před intelektuální sebejistotou snobů. Školní prospěch neměl vůbec slavný, zato si brzy přivydělával v reklamě, novinách i psaním televizních skečů. Na jeviště nočních klubů osobně vstoupil s autorskými komickými monology počátkem 60. let, koncem téže dekády se kriminální groteskou Seber prachy a zmiz představil poprvé v dnes už tradiční víceroli: (spolu)autor, režisér, hrdina. Následovaly slavné filmy Spáč, Annie Hallová, Manhattan, Zelig,Manželé a manželky, Střely nad Broadwayí, Celebrity. S téměř železnou pravidelností točí Allen rok co rok nový film; k povinným rituálům patří, že vždycky tají jeho název a nikdy si nechodí pro ceny. Vyhýbá se festivalům, dokonce ani pro Oscary se neobtěžoval - raději hrál se svou kapelou. Série bývalých partnerek má bulvárnímu tisku stále o čem vyprávět (vzpomeňme soud s Miou Farrowovou, s jejíž adoptivní dcerou teď Allen žije).