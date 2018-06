Umělci odmítají pracovat s Allenem, jeho dcera opět mluvila o zneužití

Dylan Farrowová znovu obvinila Woodyho Allena ze sexuálního zneužití a v rozhovoru pro televizi CBS vyjádřila naději, že svět jí útoky ze strany filmaře konečně uvěří. Nechápe prý, proč byla dlouhá léta „odvržená, považovaná za nevěrohodnou a ignorovaná“. Obvinění její adoptivní matka Mia Farrowová (72) zveřejnila už v roce 1992 v době, kdy se po 12 letech za dramatických okolností s Allenem rozcházeli.

Dylan údajně Allen sexuálně napadl téhož roku v domě Farrowové ve státě Connecticut. Hollywoodský filmař obvinění dlouhodobě odmítá. V minulosti ho vyšetřovala policie, ale obviněn nebyl, protože se žádný přečin neprokázal.

„Místo toho zjistili, že pravděpodobně bylo zranitelné dítě vycvičeno, aby vyprávělo příběh, který ho naučila rozzlobená matka během složitého rozchodu,“ stojí v prohlášení režiséra. „Starší Dylanin bratr Moses řekl, že byl svědkem, že přesně to jejich matka dělala - nelítostně učila Dylan a snažila se jí do hlavy vtlouct, že její otec byl nebezpečným sexuálním predátorem. Zdá se, že to fungovalo - a bohužel, jsem si jistý, že Dylan věří tomu, co říká.“

Nyní jeho adoptivní dcera o jeho údajném chování poprvé promluvila před televizní kamerou.

Konec spolupráce

Od Woodyho Allena se v poslední době odvrátila řada herců, kteří s ním spolupracovali na jeho filmech. Americko-francouzský herec Timothée Chalamet oznámil, že odevzdá na fond obětí sexuálního zneužívání honorář za roli v Allenově filmu A Rainy Day in New York, jehož natáčení skončilo na podzim.



Od režiséra se distancovali také herci Rebecca Hallová, Mira Sorvinová, Ellen Page, David Krumholtz a Griffin Newman. Nyní se k nim přidal i Colin Firth.

„Už bych s ním nikdy znovu nepracoval,“ prohlásil Firth, který s Allenem naposledy natáčel v roce 2014 film Kouzlo měsíčního svitu.

Timothée Chalamet Colin Firth Rebecca Hallová

Po loňské aféře s hollywoodským producentem Harveym Weinsteinem se ve Spojených státech přihlásily jako oběti sexuálního násilí stovky žen, které z útoku často obviňovaly známé filmaře, herce, novináře nebo politiky. Ale kampaň zvaná MeToo vyvolala i kritiku z řad umělců a stížnosti na kriminalizaci vstřícného vztahu mužů k ženám a odsuzování jejich přirozené dvornosti (Umělkyně odsoudily kampaň MeToo. Oslavujete znásilnění, zuří feministky).