Woodyho Allena obvinila adoptivní dcera ze zneužívání

Osmadvacetiletá Dylan Farrowová tvrdí, že ji režisér sexuálně napadl v jejích sedmi letech poté, co ji se svou tehdejší partnerkou Miou Farrowovou adoptovali. K incidentu prý došlo v roce 1992. Farrowová to uvedla v otevřeném dopisu, který v sobotu zveřejnil sloupkař amerického listu The New York Times. Farrowová tvrdí, že se rozhodla promluvit, protože Hollywood filmaře nadále oceňuje.

"Když mi bylo sedm let, Woody Allen mě vzal za ruku a odvedl mě do tmavého podkroví podobného šatně. Řekl mi, abych si lehla na břicho a hrála si s bratrovým elektrickým vláčkem. Pak mě sexuálně napadl," píše Farrowová.



Dívce prý říkal, že je to jejich tajemství, a sliboval jí, že pojedou do Paříže a ona bude hrát v jeho filmech. "Co si pamatuji, dělal mi otec věci, které se mi nelíbily," tvrdí dále. The New York Times uvedl, že Allen se k věci odmítl vyjádřit.

Úřady filmaře kvůli údajnému incidentu z roku 1992 vyšetřovaly již dříve a nakonec se jej rozhodly neobvinit. Obvinění tehdy vznesla Mia Farrowová, která předtím s Allenem dvanáct let žila.

Nejnovější obvinění se objevilo nedlouho poté, co Allen při předávání filmových cen Zlatý glóbus obdržel cenu Cecila DeMilla za celoživotní dílo.