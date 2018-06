Wood netančil ani s Macháčkovou

11:11 , aktualizováno 11:11

Absolutní hvězdou je vzrůstem malý Elijah Wood. Sotva se v Karlových Varech objevil, potemnělé nebe jako by se rozjasnilo. Čím to? Wood, kterému je pouhých třiadvacet let, je totiž oproštěn od veškerých hvězdných manýr, navíc je příjemným společníkem.