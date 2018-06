Wolfová: Chci zpátky do televize

"Pozvali jsme nejbližší příbuzenstvo, rodinné přátele a kamarády s dětmi, nechybělo všech šest kmoter a porodník Jaroslav Hulvert. Ten tady měl hned několik dětí, kterým pomáhal kromě Matildy na svět, třeba půlroční dvojčata Aničku a Františka Jarky Rytychové a Jakuba Fialy," prozradila Wolfová.

Děti řádily na zahradě od dvou odpoledne do sedmi večer. "Sousedi se asi museli divit, co se u nás děje. Byl tady hotový baby park. Nechyběly dorty a výzdoba celé zahrady až ven na ulici, aby bylo vidět, že se tady před rokem něco významného událo," libuje si moderátorka.

Pavlína Wolfová, dcera slavných rodičů Pavlíny Filipovské a Petra Spáleného a moderátorka bývalého pořadu Áčko na Nově, pomýšlí na návrat na televizní obrazovku.

"Zatím stále moderuji Radiofórum na rádiu Český rozhlas 1, ale neříkám, že mi to stačí. Chtěla bych dělat znovu talk-show, ale úplně jiného ražení, než jakou jsem kdy dělala. Z principu mě zajímají názory dětí, které mají zásadně na všechno názor, a někdy je poučné si to poslechnout. V tomhle duchu jsem teď něco připravila. Doufám, že pořad půjde zrealizovat. Jen jsem zvědavá, na které televizi se to ujme a jak to vůbec celé dopadne," říká.