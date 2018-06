Wittová nedá sbohem Leninovi

Touhu po návratu do starých časů posílilo i uvedení nového snímku režiséra Wolfganga Beckera Good Bye, Lenin, který tuzemští diváci měli příležitost shlédnout v rámci nedávno uplynulého 38. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.



Snímek, jenž patří podle renomovaných evropských kritiků k nejzábavnějším filmům v historii německé kinematografie, získal v rámci karlovarské přehlídky 9. cenu v divácké anketě MF DNES s průměrnou známkou 1,33.



Většího ocenění se mu však dostalo na letošním Berlinae, odkud si tvůrci odnesli Modrého anděla za nejlepší evropský film.

Good bye, Lenin je příběhem přesvědčené komunistky, matky dvou dětí, jež upadne do mnohaměsíčního kómatu ve chvíli, kdy zahlédne svého syna demonstrovat proti hroutícímu se Honeckerově režimu.



Ve snaze zabránit dalšímu infarktu se její dvě děti po pádu berlínské zdi snaží před matkou předstírat, že žádné změny nenastaly.



Důmyslný koloběh intrik tak začíná převlékáním do ošuntělých socialistických oblečků, přes nahrazení "závadných" zpráv těmi vlastními až k maskování billbordu na Coca-Colu.



Jak píše britský list The Times, mnoho východních Němců se dnes dívá na sjednocení obou částí jako na nepovedený pokus. Jejich postoj ke kapitalismu je navýsost vlažný a socialismus se jim v porovnání s liberální demokracií nejeví až tak omšelý.



Z filmu Good bye, Lenin prý mají dojem, že komunismus sice zplodil svět nedokonalý, ale ne tolik ošklivý.

Západ podle Timesů očividně východní Němce zklamal. Slíbil jim blahobyt a vyšší kulturu, která je vytáhne z provinčnosti. Zatím se prý ale východní Německo stalo severským Mezzogiornem, jakýmsi zoufalým propadlištěm všech veřejných podpor, po nichž zůstane jen nafouklá bublina v novinách.



Od sjednocení Německa se z východní oblasti vystěhoval asi milion Němců.

Sjednocené Německo se údajně stalo kvůli zásadním chybám napáchaným na počátku 90. let "evropským loudou". Když pojedete z Mecklenburgu, kde roční příjem činí 16.890 euro, dorazíte do nedalekého Hamburgu, kde si Němec ročně vydělá 43.550 euro.



Není rozdíl mezi Východem a Západem náhodou ještě

větší než před 13 lety? Východ začíná pomalu připomínat koloniální oblast z 19. století - roztroušené prosperující oázy jsou obklopeny vylidněnou pustinou.

Katarina Wittová se narodila 3. prosince 1965 ve východoněmeckém Staakenu. Během své úspěšné sportovní dráhy získala dvakrát nejcennější medaili na zimních olympijských hrách v Sarajevu (1984) a Calgary (1988). Kromě toho se dvakrát stala mistryní světa a čtyřikrát Evropy.



V osmdesátých letech patřila k prominentním sportovcům režimu Ericha Honeckera. Kaňkou na její kariéře je spolupráce s bývalou východoněmeckou tajnou policií Stasi. Wittová sice přiznala, že byla s tajnou policií v kontaktu, ale vědomou spolupráci dodnes popírá.



Přesto se však atraktivní krasobruslařka v Německu i v zámoří stále těší velké popularitě. V roce 1999 byla Wittová v USA zvolena Nejoblíbenější krasobruslařkou v historii.