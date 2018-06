Chystáme Wintonovi velkou party, říká zachráněná Milena Grenfell-Baines

"Bylo mi devět a půl a sestře tři a půl roku. Až po čtyřiceti letech jsme se dozvěděli o siru Wintonovi, do té doby jsme netušili, kdo nás zachránil," popsala paní Milena v Show Jana Krause.

O siru Wintonovi se většina dětí dozvěděla díky televiznímu pořadu, kam je sezvala moderátorka na základě dokumentů, které našla v roce 1986 paní Wintonová doma na půdě. Byl ale i druhý způsob. "Jeden pán, pan Walter, se setkal s nějakým mužem. A ten se ho ptal, jak se dostal do Anglie. Walter mu vyprávěl příběh o tom, jak ho zachránil nějaký Angličan, který vypravil z Čech vlaky s dětmi. To jsem byl já, představil se mu pan Winton," popsala paní Milena, která v Anglii vystudovala českou státní školu a potom ošetřovatelství.

Teď se jí ale přezdívá Lady Remoska. "Jela jsem před 12 lety do Česka a sestřenice, která žije tady v Anglii, mi říkala, že by k Vánocům chtěla novou remosku. Tak jsem tehdy zavolala do firmy, která v Čechách vyráběla remosky, a zeptala se, proč se neprodává v Anglii remoska? Pán mi odpověděl: "Protože tam nikoho neznám." A já mu na to řekla, že ho tedy s někým seznámím. Takže dnes se remoska prodává už i v Anglii," prozradila Milena Grenfell-Baines, jež je také nositelkou vyznamenání Významná česká žena ve světě. "To je asi za tu remosku," žertoval o jejím vyznamenání Jan Kraus.

Se svou show se tentokrát vydal přímo do Londýna, aby tu vyzpovídal místní Čechy. Kromě paní Mileny si pozval fotbalistu Petra Čecha a také výtvarnici Mílu Fürstovou, autorku obalu na singl skupiny Coldplay.