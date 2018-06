Winsletovou zeštíhlil další časopis

Alespoň to tvrdil britský časopis Hello. Jednoduše řečeno, Winsletovou na snímku zeštíhlili. Herečka, známá mimo jiné ze snímku Titanic, byla postupem měsíčníku rozhořčena.



"Takhle nevypadám, a také tak vypadat nechci," řekla tento týden již zmíněnému magazínu Hello. Nejvíce jí rozhořčila manipulace s nohama – prý jí zaretušovali třetinu objemu stehen. Winsletová již několikrát velmi ostře kritizovala "šílení kolem štíhlosti" v Hollywoodu.

Vydavatel GQ Dylan Jones tvrdil, že jednak herečka na obálce vypadá líp než ve skutečnosti a také že byla o všem informována. "Byl bych hodně překvapený a také trochu zklamaný, kdyby nebyla šťastná a spokojená," řekl deníku London Evening Standard o Winsletové reakci na obálku GQ.

Spor ještě neutichl a už se objevil nový. Tentokrát jde o magazín Harper´s Bazaar, který umístil na obálku Winsletové hlavu a štíhlejší tělo si půjčil od jiné ženy.



Mluvčí vydavatelství sice celou věc dementoval, ale americká média nyní čekají na vyjádření herečky, která právě točí v New Yorku.