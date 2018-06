Winsletová začíná s podprsenkou

"Začínám s podprsenkou. Pokud je podprsenka správná, všechno ostatní už přijde samo," prohlásila devětadvacetiletá hvězda Titaniku.

Herectví je podle ní nejlepší povolání na světě, protože si díky němu může čas od času odskočit od svému rodinného krbu. Od rodiny však Kate příliš neutíká, protože chce být svému manželovi Samu Mendesovi dobrou manželkou. A ještě lepší matkou touží být čtyřleté dceři Mie a jednoletému Joeovi. Přestože domácí práce má ráda a zvládá je i s herectvím, jedině před kamerou prý dokáže úplně vypnout a relaxovat.

"Když jste matkou malých dětí, pak se práce stává vlastně dovolenou. Někdo vám udělá vlasy, jiný vám nanese make-up. Je to vlastně zábava. Znovu jsem se šíleně zamilovala do své práce, když jsem si pořídila děti," svěřila se Kate Winsletová se svými pocity britskému magazínu Hello.