Winsletová našla lásku, jejím vyvoleným je synovec miliardáře Bransona

Kate a Ned se potkali v srpnu v domě Richarda Bransona na ostrově Necker v Antilách. Jejich setkání provázela dramatická událost, při níž dům vzplál a herečka vyvedla z domu Bransonovu matku.

"Bylo to opravdu velmi děsivé. Probudil nás v půl páté ráno křik, že hoří. Vyskočila jsem z postele a okamžitě běžela k ohni. Pak jsem si uvědomila, že bychom mohli umřít. Tak jsem se otočila, řekla dětem, ať jdou do pokoje a zavřou za sebou dveře. Říkala jsem si: A co teď? Běžela jsem do ložnice a navlékla si podprsenku. V hrozivých chvilkách člověk začne dělat ty nejzvláštnější věci. Začala jsem si oblékat podprsenku, když jsem si uvědomila, že to moc dlouho trvá. Tak jsem si ji zase svlékla, hodila na sebe tričko, popadla děti a pak ještě babičku," popsala herečka.

Požár domu britského miliardáře Richarda Bransona na ostrově Necker v Antilách Miliardář Richard Branson

Za hrdinku se ale nepovažuje. "Ne, nezachránila jsem jí život. Pravda je jen to, že jsem ji snesla ze schodů. Všichni jsme byli nad hodně kluzkým kamenným schodištěm. Zrovna zuřil hurikán a bylo to dramatické, opravdu jak ve filmu. Eve Bransonovou jsem jen snesla ze schodů. Musím říct, že je to neobyčejně stoická, obdivuhodná dáma a klidně by se z toho dostala sama. Jenom jsem jí trochu pomohla," upřesnila Winsletová.

Z výletu už ale odjížděla s třiatřicetiletým Nedem Abelem Smithem, který si před několika lety změnil příjmení na Rocknroll.

Nejdřív tvrdili, že jsou jen přátelé. Rocknroll se ale svěřil své bývalé manželce. "Řekl mi, že potkal jednu úžasnou ženu, s níž je opravdu šťastný. A i mi řekl, kdo to je. Byla jsem překvapená, že potkal někoho, jako je Kate," řekla deníku Daily Mail Eliza Pearsonová, s níž byl Rocknroll ženatý dva roky a rozešli se teprve letos.