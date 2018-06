Winsletová je krásná hubená i tlustá

„Je až neuvěřitelné, co se dneska dá retuší na počítači udělat. Každopádně teď ale nevypadám jako na snímku z obálky GQ. A abych se přiznala, tak ani po podobné postavě nijak zvláště netoužím. Myslím, že je to podvod hlavně na čtenáři,“ popřela sedmadvacetiletá herečka skutečnost, že by opravdu zhubla.



Kate zastává názor, že žena je krásná za všech okolností. „Mám přesně stejnou váhu jako třeba vloni při předávání Oscarů, kdy mě fotily stovky fotografů. Žádných patnáct kilo dolů. A navíc je jen na ženě, jakou má postavu! Jestliže se někdo cítí v pohodě i se sto kily, pak je to jeho volba a nikdo by mu ji neměl brát,“ míní Winsletová.



Se postavou si rozhodně nehodlá lámat hlavu. „Vypadám tak, jak vypadám! Jestli se to někomu nelíbí, je to jen a jen jeho problém. Těm, kteří mě chtějí mít a mají rádi, to nevadí a na ostatních mi nezáleží. Jsou mi jednoduše ukradení,“ tvrdí herečka a dodává, že je se sebou naprosto spokojena.

„Jsem tak šťastná a nic na sobě nehodlám měnit! Nejsem jako ty americké filmové hvězdy, které si nechávají jen kvůli pomíjivé popularitě přešívat tělo. Já umím okouzlit svojí přirozenou krásou, ke které mi dopomohli rodiče a příroda, ne doktoři,“ dodala s úsměvem britská rodačka.