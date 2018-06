Winsletová a další herečky bojují proti plastikám a botoxu

"Já nikdy nepodlehnu. Jde to proti mé morálce, proti tomu, jak mě rodiče vychovali, proti tomu, co považuji za přirozenou krásu," řekla pětatřicetiletá Winsletová pro Daily Telegraph.

Odmítá hlavně botoxové injekce. "Jsem herečka a nechci mít na obličeji zamrzlý výraz," dodala.

"Jsme teď v té příšerné, mládím řízené době, kdy každý potřebuje v šedesáti vypadat na třicet," podpořila ji dvaapadesátiletá Thompsonová.

Emma Thompsonová Rachel Weiszová

Jednačtyřicetiletá Rachel Weiszová zase zdůraznila, že jen přirozenost je opravdu krásná. "Lidé, kteří vypadají příliš dokonale, nejsou sexy, ani krásní," prohlásila herečka.

Stejný názor s britskými herečkami sdílí i exotická kráska Salma Hayeková. "Věřím, že každá žena má právo bojovat za zachování svého mládí. Ale ne skrze plastickou chirurgii. Je to jako uniforma a není to vždy krásné. Sice nejsou vrásky, ale není to krása," řekla Hayeková pro časopis Allure.

Salma Hayeková v Benátkách

Salma ve čtyřiačtyřiceti letech uznává, že některé části jejího těla vypadaly před deseti lety lépe, je to ale podle ní přirozené a nevadí jí to. "Moje prsa třeba. Ale nestěžuji si na ně," řekla se smíchem.

Gwyneth Paltrowová

Prsa ale začala trápit třeba herečku Gwyneth Paltrowovou, která byla dřív stejnou odpůrkyní plastik jako zmíněné kolegyně. Pomalu ale mění názor.

"Předtím jsem se o to nezajímala. A stále odmítám používání silikonových a botoxových injekcí nebo jiných takových triků z pouhé marnivosti. Ale oprava prsou po kojení, proč ne?" řekla v interview pro německou edici magazínu OK!.