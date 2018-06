Jak informuje německý internetový časopis film.de, udělalo se herečce nevolno už při oslavě premiéry "Planety opic". Během natáčení jejího nového snímku "Lily And The Secret Planting" v Londýně bylo najednou Winoně tak špatně, že musela být převezena do nemocnice.

Tiskové zprávy momentálně vše důkladné prověřují. Producentka Sarah Radclyffová říká:"Doufáme, že za pár dní už zase bude na scéně. Ale nejdůležitější je, aby jí bylo zase dobře."