Na vrásky na čele jsem hrdá, prohlašuje Winona Ryderová

"Víte, mám nyní na čele pár vrásek, na které jsem ve skutečnosti opravdu hrdá, a je zajímavé, jak mi lidi říkají: 'Možná bys s tím měla něco dělat.' Já na to: 'Opravdu?'," řekla pro magazín Interview Ryderová.

Herečka promluvila také o své nepříliš lichotivé minulosti. Na několik let se stáhla ze světla ramp. Bylo to také kvůli incidentu, kdy ji v roce 2001 přichytili při krádeži v luxusním obchodě. S odstupem času herečka tvrdí, že to bylo i na něco dobré.

"Co se stalo, stalo se. Ale nějaké problémy jsem měla už předtím. Jistým způsobem to bylo to nejlepší, co se mi mohlo stát, protože jsem se předtím nikdy neptala: 'Je to v pořádku, když už nebudu hrát? Existuje něco jiného?' Protože to bylo všechno, co jsem vlastně věděla," prohlásila herečka.

Ryderová se pak zaměřila více na sebe, rodinu a přátele. Vyzkoušela spoustu věcí, na které během filmování neměla čas. Nakonec si však potvrdila, že herectví je pořád její srdcovou záležitostí a ráda by se k němu naplno vrátila.