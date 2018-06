Winona Ryderová si zahraje v seriálu Přátelé lesbičku

V nových dílech tedy budou moci diváci vidět například Winonu Ryderovou v roli milenky Rachel, kterou hraje Jennifer Anistonová anebo Chandlerova otce - transvestitu - jako paní Robinsonovou, známou londýnskou divadelní herečku.

Herečka Kathleen Turnerová, která si zahrála právě roli Chandlerova otce, si podle vlastních slov při natáčení prošla doslova peklem. "Jsem žena, která hrála muže, který hrál ženu. To je jednoduše shrnuto moje role. Už to mluví za vše. Ale miluji nové výzvy a možnosti, takže jsem si to opravdu vychutnala," řekla ke své roli Turnerová.

Funkce odborného poradce produkce se měl možnost ujmout alespoň pro jeden díl švagr Courtney Coxové Alexis Arquette, který je transvestitou ve skutečnosti.

"Kathleen Turnerové by mohl závidět kdekterý transvestita, protože se nám ji podařilo od hlavy až k patě odít do oblečků od Boba Mackieho, který je předním návrhářem módy pro transvestiy," dodal Arquette.