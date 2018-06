Winona Ryderová se dala na pokání

Některé z šatů jsou prý tak ošklivé, že by nikomu rozhodně nestály za odstřihování visaček a nepozorované vynášení z obchodů, poznamenává britský list The Sun.

Naposledy se herečka nechala vyfotit novináři před losangeleským hotelem Bel Air, kdy na sobě měla obnošené montérky, lacině vypadající sandály a špinavou kabelu. "Vypadala jako bezdomovec, a ne jako hollywoodská hvězda," nechal se slyšet jeden z kolemjdoucích.

Jedenatřicetiletá Ryderová si vysnila pro další život malý zámeček někde ve Skotsku nebo Anglii, u něho rybník a spousta domácího a divokého zvířectva. To všechno pak, pokud možno, hodně daleko od lidí.

Napřed však bude Winona muset splnit své závazky vůči státu. Zaplatí 350 tisíc korun a bude číst pohádky a vařit dětem, které drogově závislí rodiče nakazili AIDS.

Herečka přišla se svým steskem jen několik málo dnů poté, co oznámila, že má na dva roky dopředu plný pracovní kalendář. "Mám několik skutečně dobrých nabídek, které se neodmítají. Tak na dva tři roky dopředu budu mít určitě plno," chlubila se ještě v prosinci loňského roku. Nabídky se údajně hrnou. Otázkou spíš zůstává, jestli některou z nich svým talentem znovu dotáhne na Oscara. Zatím její poslední dva filmy, Ztracené duše a Podzim v New Yorku, označil The New York Times za větší zločin než vykradení banky.



Kdy chce Winona od filmu odejít, zatím neřekla. "Možná to bude už během pár týdnů. Dávám si čas na rozmyšlenou do konce února. Myslím, že ale v tomhle případě už svůj postoj nezměním," míní upřímně hollywoodská hvězda.

Ryderová teď spoléhá na pomoc nové psycholožky, kterou začala navštěvovat koncem loňského roku. "Je to moje takové novoroční předsevzetí. Snad mi trošku pomůže se lépe vyrovnat s nástrahami a překážkami v životě," dodala hlavní hrdinka snímku V kůži Johna Malkoviche.