Moje krádež oblečení nebyla zločinem století, říká Winona Ryderová

Na krádež, kvůli které stanula před soudem, herečka není hrdá a kdyby mohla vrátit čas, už by znovu stejnou věc neopakovala. Přesto se na tom snaží najít i pozitivní důsledky. Po ostudě kvůli krádeži si mohla udělat pauzu od herectví, aniž by někomu musela cokoli vysvětlovat. Cítila, že už se potřebuje posunout dál, i když si všichni mysleli, že se stáhla do ústraní ze studu. „Popravdě, moje krádež oblečení nebyla zločinem století,“ myslí si.

Když byla po krádeži v roce 2001 zatčena, cítila se hrozně a z Los Angeles se odstěhovala.

„Když jsem se vrátila do San Franciska, mohla jsem to být zase já. Dělala jsem opět věci, které jsem chtěla dělat a na kterých mi záleželo. Měla jsem prostě jiné zájmy, kterým jsem se chtěla naplno věnovat,“ vzpomíná Ryderová, kterou občas trápí, že ji lidé incident připomínají i 15 let poté, co se to stalo.

Po zatčení se totiž Winona bránila, že věci ukradla v rámci přípravy na nový film. Jenže vyšlo najevo, že je to lež a lidé ji odsuzovali za to, že si ještě vymýšlí, místo toho, aby přiznala odpovědnost.

„Já už taková dávno nejsem. Jsem úplně jiný člověk, než jsem bývala kdysi,“ tvrdí herečka, která se proslavila filmy Střihoruký Edvard, Dům duchů či Věk nevinnosti. Ačkoli měla několik let pauzu od herectví, nedovede si představit, že by s ním skončila nadobro. „Dodnes mě to zajímá. A před každou rolí jsem nervózní stejně jako na začátku. Záleží mi na tom,“ dodala.