Ryderová: V manželství nevěřím, takže se nevdám. Nechci se pak rozvádět

„Manželství? Já nevím. Raději bych se nikdy nevdávala, než abych se pak musela několikrát rozvádět. Nemyslím si, že je na rozvodu něco špatného, ale já to prostě nechci podstupovat, jen pokud je to alespoň trochu možné. Když máte rodiče, kteří jsou do sebe bláznivě zamilovaní už pětačtyřicet let, máte prostě strašně vysoké nároky,“ sdělila Winona v rozhovoru pro server ET.

V minulosti byla zasnoubená s hercem Johnnym Deppem, ale ke svatbě nakonec nedošlo. Rozešli se dříve, než začali svatbu vůbec plánovat.

V současné době prý má partnera, se kterým je šťastná, ale rozhodně nemyslí na svatbu, protože pro ni není v životě tak důležitá. S designérem Scottem Mackinlay Hahnem je ve vztahu od roku 2011.

Zatím se nezaměřuje ani na založení rodiny. Především by se prý chtěla věnovat sama sobě, protože v devadesátých letech příliš pracovala a moc si neužila mládí.

„Potřebovala jsem pauzu. Je totiž velmi důležité žít i mimo herecký svět. Je potřeba zachovat si svou intimitu a přirozenost. Neustále jsem od okolí slýchala, co všechno bych měla udělat a co bych naopak dělat neměla. Bylo to vyčerpávající,“ svěřila se Ryderová.

Teď často přemýšlí nad tím že se dostává do věku, kdy je herečky těžké obsazovat. „Nejsou totiž dostatečně mladé na to, aby mohly hrát krásky, a naopak zase nejsou dostatečně staré na to, aby mohly hrát babičky a zasloužilé matky,“ myslí si Winona. Trochu se tak obává o svou kariéru, ale říká, že na správné role si stejně ráda počká a těší se na to, co jí v tomto směru v budoucnu život přinese.