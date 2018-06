Willis nenávidí prostředky na vlasy

Podle hrdiny filmu Smrtonosná past je každý takový produkt i reklama na něj "totální blbost".

Na začátku své filmové kariéry měl Bruce Willis na hlavě ještě poměrně hustou kštici, když se ale objevovaly kouty a lysiny, rozhodl se pro vyleštěnou kůži.

"Říkám běžte do pr.... všem těm reklamám, které tvrdí, že nejste dost mužní, když vám padají vlasy. Všechny tyhle kraviny jsou prostě jen komerční triky, abyste si koupili hlouposti pro růst vlasů. Nikdy jsem s tím neměl žádný úspěch. Jestli jste chlap nebo ne, vychází z vašeho srdce, ne z toho, jak husté vlasy máte na své hlavě. Nejen od stejně postižených chlapů jsem dostal spoustu komplimentů. Děkovali mi za propagaci téhle vizáže," řekl Bruce Willis populárnímu pánskému magazínu Maxim.

Ke své blyštivé hlavě se ovšem Bruce Willis dopracoval díky filmu. Zatímco v Hartově válce z roku 2002 má na hlavě ještě rádoby bujnou hřívu, ačkoli to byl od maskérů heroický výkon, v roce 2003 už se rozhodl pro holou hlavu, neboť to předepisovala role ve filmu Tears of The Sun. A bývalý manžel Demi Mooreové už u tohoto "střihu" zůstal.