Williams: Spal jsem i s lesbičkami

O zvláštních zpěvákových choutkách by mohla vyprávět třeba jedna z Robbieho přítelkyň Valerie Cruzová, známá ze seriálu Plastická chirurgie, s. r. o. Do Robbieho osidel však padly také hvězdné Nicole Kidmanová, Geri Halliwellová a Rachel Hunterová.

Williams svůj erotický apetit netají a mnohé prozradil na stránkách své knížky Feel. Zájemci se tam mohou dočíst o tom, jak se nechal balit mladými fanynkami a ochotně jim dopřával orgasmus prožitý s hvězdou.

Na adresu tanečnic v erotických barech Williams například uvedl: "Prsaté monstrum se mi otřelo o rameno. Pak jsem ji musel vzít domu a pořádně si to s ní užít. Udělal jsem to. A potom jsem se cítil opravdu uboze, protože ona byla v prekérní situaci."

Když natáčel videoklip Come Undone, choval se zpěvák se dvěma pornohvězdami v posteli hodně odvážně. "Myslel jsem si, že by se měl odehrát nějaký skutečný sex. Byla tam nahá velká ňadra, kterých jsem se dotýkal, všichni jsme se líbali. Trenýrky jsem si ale nesvlékl. Jen jsme tam tak rychle švindlovali," postěžoval si Robbie na jeden svůj nesplněný sen.

Williams pobláznil davy fanynek a mnohé z nich měly to štěstí, že se podívaly také do zpěvákovy postele. Bylo mezi nimi nemálo panen. Zpěvák na tohle téma pohrdlivě žertuje: "Bylo to jako chirurgický zákrok, automatický výkon."

Nejlepší to prý ale bylo s lesbičkami, protože ty Robbieho podle jeho vlastních slov "zatáhly do postele a pak nic. Užívaly si to spolu samy."

Williams o této podobě své minulosti hovoří chladně, jako by se ho ani netýkala. Teď se prý chce usadit, najít si manželku a zplodit děti. Bouřlivé mejdany a orgie pro něj skončily.