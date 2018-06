Williams chce skončit s hudbou

"Nemůžu vytáhnout paty z domu, aby na mě někdo nepokřikoval nebo aby mě neobtěžoval. Vážně uvažuji o tom, že se vším skončím a přestanu natáčet desky," svěřil se 29letý britský zpěvák.



Williams si teď užívá prázdniny ve svém sídle v kalifornském Los Angeles. A jak informuje list, právě si koupil nový osobní automobil Ferrari, který ho přišel zhruba na 280.000 eur. V přepočtu je to asi devět milionů korun.



Robbie tak získal do své soukromé sbírky luxusních vozů další přírůstek, zatím měl v garáži kromě jiných i prestižní Jaguar XK8, Cadillac Escalade SUV či motocykl Ducati.



"Nezastírám, že mám nesmírnou spoustu peněz a že si mohu koupit, co si přeji. Všichni si myslí, že vedu kdovíjak fantastický život, ale ve skutečnosti je to příšerné," prohlásil Williams.

