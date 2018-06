Williams a Kidmanová si spolu zazpívají

"Miluji tuto hudbu již od dětství. Je to pro mne čest, zpívat s kapelou Franka Sinatry ve stejném studiu jako on. Připravte se na překvapení," řekl Williams listu.

Kidmanová, která je momentálně k vidění v muzikálu "Moulin Rouge", označila práci s Williamsem za zábavu a potěšení. "Uklidňoval mne a rozesmíval," řekla Sunu herečka. "Williams, který loni vydal almum "Sing When You´re Winning", chválí kvalitní zpěv Nicole Kidmanové: "Má krásný hlas." Zeptal se jí, jestli by s ním chtěla zpívat poté, co ji slyšel v "Moulin Rouge". Vzhledem k tomu, že čekal odmítavou rekaci, byl překvapen, když přikývla.

Milulý týden se psalo o tom, že Williams jedná o společném duetu s americkou popovou hvězdou Britney Spears. Williamsovo swingové album by mělo vyjít v listopadu.