Princ William a Kate poprvé ukázali syna. Na jméně pracujeme, oznámili

Na Williama a Kate s malým princem netrpělivě čekali novináři a lidé za zábranami. Když se 13 minut po 20. hodině před porodnicí ukázali, přivítali je potleskem a pokřiky. Ještě předtím než dali krátké rozhovory, Kate předala syna Williamovi.

"Je to velký kluk, je docela těžký. Na jméně stále pracujeme, ale vybereme ho co nejdřív. Je to vůbec poprvé, co jsme ho pořádně viděli, ale máme šanci to dohnat," prohlásil novopečený tatínek. "Už má víc vlasů než já," žertoval s novináři.

"Je to velmi emotivní, taková neobyčejná chvíle. Myslím, že každý rodič ví, jaký je to pocit," dodala Kate.

Na dotaz, komu je dítě více podobné, William odpověděl: "Naštěstí je po ní." Polichocená Kate reagovala, že si tím není tak jistá.

O několik minut později William odnesl miminko do auta, které stálo před nemocnicí. Kate se posadila na zadní sedadlo hned vedle novorozeněte v autosedačce a William s vozem vyrazil směrem ke Kensingtonskému paláci.

Jiří? Jakub? Britové hádají jméno budoucího krále:



VIDEO: Jiří? Jakub? Britové hádají jméno budoucího krále Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Syn v nemocnici přijímal návštěvy

Svého vnuka už předtím viděli rodiče Kate, Carole a Michael Middletonovi, i princ Charles s manželkou Camillou.

"Je naprosto nádherný," řekla o malém princi Carole Middletonová, když po více jak hodině z nemocnice odjela.

Manželka prince Williama Kate a její prvorozený syn (23. července 2013)

Princ Charles s manželkou Camillou se v porodnici zdrželi podstatně kratší dobu. Už po necelé půl hodině jim přistavili limuzínu a pár odjel. Charles ještě při odchodu lidi uklidňoval, že dítě uvidí "za chvilku". Všichni si ale museli počkat ještě víc jak hodinu.

Královského potomka už po obědě uvítalo 62 dělových salv z londýnského Toweru a dalších 41 salv ze zahrady Green Park u Buckinghamského paláce, stejně jako tomu bylo v minulosti.

Princ William, Kate a jejich prvorozený syn (23. července 2013)

Ve stejnou dobu začaly bít i zvony ve Westminsterském opatství. Mezi deseti zvoníky jsou údajně i tři, kteří zvonili na oslavu narození prince Williama v roce 1982.

Vévoda a vévodkyně z Cambridge ještě dopoledne oficiálně poděkovali za poskytnutou péči.

"Chtěli bychom poděkovat zaměstnancům Lindoova křídla a celé nemocnici za obrovskou péči, které se dostalo nám třem. Víme, že to bylo velmi rušné období pro nemocnici a rádi bychom poděkovali všem, personálu, pacientům a návštěvníkům, za jejich pochopení během této doby," napsali William a Kate v prohlášení, které zveřejnil královský palác na Twitteru.

Prvních několik týdnů stráví novorozený královský chlapec zcela odlišně než jeho otec William. I když se jeho matka Diana snažila dítě vychovávat sama s minimálním zapojením chův, Williama byla schopna kojit jen tři týdny a ihned po příjezdu z porodnice do Kensingtonského paláce měla k dispozici speciální zdravotní sestru.

Vévoda a vévodkyně z Cambridge se budou o své dítě starat zcela sami. Až se William po 14 dnech otcovské dovolené vrátí do práce, Kate nejspíš odjede za svými rodiči do Bucklebury, kde jí bude v prvních týdnech života dítěte pomáhat její matka Carole. Královna rovněž nabídla vévodkyni i Middletonovým, aby za ní přijeli na její letní sídlo, zámek Balmoral ve Skotsku, kde je mnohem větší klid.

Carole a Michael Middletonovi přijeli do porodnice navštívit dceru Kate Princ Charles a jeho manželka Camilla se přijeli podívat na svého vnuka

Jaké bude křestní jméno v pondělí narozeného chlapce, zatím není známo. Je možné, že se na něj bude čekat delší dobu. Jméno prince Williama bylo například známo až za týden od jeho narození, zato jméno prince Harryho již den po jeho narození. Princi Andrewovi a jeho manželce Sarah Fergusonové pak trvalo dva týdny, než pojmenovali princeznu Beatrice. Podle sázkařů by se měl chlapec s největší pravděpodobností jmenovat Edward nebo George.

Zaměstnanci nemocnice čekají na Williama a Kate se synem Během čekání se v Londýně dopoledne rozpršelo Garda před Buckinghamským palácem

Britové po celé zemi narození budoucího krále bouřlivě slavili. Mnoho úterních deníků mělo na první stránce jednoduchý titulek: Je to chlapec! Bulvární deník The Sun dokonce na oslavu změnil pro tento den svůj název na The Son (Syn).

Jednatřicetiletá manželka prince Williama Catherine přivedla na svět syna v pondělí v 16:24 londýnského času. "Nemůžeme být šťastnější," oznámil v krátkém prohlášení princ William. Nejočekávanější porod roku proběhl v londýnské nemocnici St. Mary, kde rodila také princezna Diana (více zde).