William a Kate první rok manželství zvládli, na řadě je dítě a maraton

V neděli to bude přesně rok od svatby století, kdy si britský princ William bral Kate Middletonovou. Manželé neudělali žádnou velkou chybu, vévodkyně Catherine se stala módní ikonou a oba se těší přízni lidu. Britská média jen zvedají obočí nad tím, že Kate příliš nepromlouvá na veřejnosti a že nečeká potomka. To by už pár rád změnil. Zároveň se ale rozhodli, že poběží maraton.