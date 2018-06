William a Kate jsou v L. A., Beckham oslňoval patkou a la Brandon Walsh

William a Catherine přiletěli do slunné Kalifornie z Kanady, kde trávili uplynulých devět dní. Jejich přílet do víru hvězdného showbyznysu okamžitě zalarmoval místní fotoreportéry, kteří by rádi pořídili co nejpikantnější snímky. Lehké to ale mít nebudou.

Příslušné úřady je již upozornily, že jim žádnou agresivní akci tolerovat nebudou. Lovcům senzací se totiž přičítá podíl na smrti Williamovy matky, princezny Diany. Ta zemřela při autonehodě v Paříži v roce 1997, když se řidič auta, v němž seděla, snažil ujet pronásledující smečce fotografů.

VIDEO: Princ William s manželkou Kate přiletěli do Los Angeles

První víkendový den budou William a Catherine trávit v Santa Barbaře. Britský princ se tu zúčastní turnaje v pólu a jeho žena předá vítěznému týmu trofej.

Během úvodní recepce se už novomanželé setkali s britským fotbalistou Davidem Beckhamem, který zde hraje za tým Los Angeles Galaxy. Hráč se pro slavnostní okamžik vyzbrojil tmavým módním oblekem a bílou košilí, a zvlášť si pak dal záležet na účesu. Jeho jindy rozcuchané vlasy, propocené z fotbalového hřiště, byly tentokrát učesané elegantně.

Princ William s manželkou Kate na úvodní recepci turnaje v pólu

Klub, který akci pořádá, prodává v přepočtu za téměř 70 tisíc korun vstupenky do prostoru, v němž bude možné s královským párem prohodit pár slov. Ti hůře postavení si mohou za desetinu ceny koupit lístky na tribunu. Patří k nim oběd a program zahrnující prodej dárkových předmětů. Výtěžek z této akce půjde na charitu.

Později vévodu s vévodkyní čeká slavnostní večeře v losangeleském Belascově divadle, kde je bude vítat několik desítek mladých britských filmařů.

Britský princ William a jeho manželka Catherine tráví víkend ve slunné Kalifornii.

Jedním z bodů nedělního programu je účast na pracovní burze pořádané pro příslušníky americké armády, kteří se vrací do civilu.