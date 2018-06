William a Kate mají nové voskové figuríny, princ si je konečně podobný

Příprava figurín zabrala několik měsíců. Autoři použili fotografie z doby, kdy oznámili princ William a Kate Middletonová své zasnoubení.

Kate tak má na sobě už proslulé modré šaty, jejichž přesnou repliku přímo pro figurínu vytvořila Daniella Helayelová z módního salónu Issa, odkud byl i originál.

Princova podoba dělá tvůrcům různých figurín a panenek problémy a občas z toho vyjde William jako někdo úplně jiný. Tentokrát se ale podoba obou manželů povedla.

Předchozí figurína prince Williama v muzeu Madame Tussauds v Londýně. Jedna z méně povedených figurín prince Williama. Její autorkou je Jennifer Rubellová.

Kromě Londýna se objeví voskové figuríny slavného páru také v New Yorku a Amsterdamu.

V New Yorku budou oděni do šatů, které na sobě královský pár měl při posledním předávání cen BAFTA. Vévodkyně Catherine tak bude mít na sobě lila šaty značky Alexander McQueen, zatímco Williama oblékli tvůrci do klasického dvouřadého smokingu.

V New Yorku bude mít Kate na sobě stejné šaty, jako předávání cen BAFTA. William a Kate na premiéře filmu Válečný kůň

V Amsterdamu zase bude mít Kate na sobě krajkové šaty Temperley London, které oblékla na londýnskou premiéru filmu Válečný kůň.

v muzeu Madame Tussauds se William a Kate setkali s princeznou Dianou.

"Madame Tussauds sdílí velmi blízký vztah s britskou královskou rodinou, tento vztah se datuje od dob krále Williama IV., jenž vládl v době, kdy byla v Londýně v roce 1835 otevřena první výstava. Současná královna byla modelována pro naše výstavy už více než dvacetkrát a sama pózovala alespoň šestkrát našim mistrům sochařům," uvádí v prohlášení tisku Madame Tussauds.