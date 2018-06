William a Harry litují, že poslední hovor s matkou odbyli

„S Harrym jsme strašně spěchali, abychom jí řekli ‚ahoj‘,“ vzpomíná princ William v dokumentu televize ITV nazvaném „Diana, naše matka: její život a odkaz“, který v pondělí uvidí diváci v Británii a Spojených státech.



„Už ani nevím, co jsem jí tehdy říkal, ... ale zřejmě do konce života budu litovat, jak krátký ten telefonát byl,“ říká Harry o posledním rozhovoru s matkou.

Diana chlapcům poslední srpnový den roku 1997 telefonovala z Paříže, kde ten samý den zahynula při dopravní nehodě. V autě jela se svým přítelem Dodim Al-Fayedem, snažili se uniknout smečce fotografů.



Harry Dianu popsal jako jednoho z „nejrozpustilejších rodičů“ s velkým smyslem pro humor, což prý veřejnost neměla moc příležitost vidět. Prý mu radila, že může zlobit, jak chce, jen ho při tom nesmí nikdo „načapat“.

Diana objednala Williamovi topmodelky

William zase prozradil něco ze života privilegovaných dětí. Když mu bylo 12 nebo 13 let, jeho matka zařídila, aby na něj po návratu domů ze školy čekaly tři nejžádanější modelky tehdejší doby: Cindy Crawfordová, Christy Turlingtonová a Naomi Campbellová. „Celý jsem zrudnul a nevěděl jsem, co říct,“ říká William a přiznává, že měl ve svém pokoji plakáty těchto krásek. Svým vlastním dětem, čtyřletému Georgeovi a dvouleté Charlotte prý také o své matce často vypráví. „Byla by to skvělá babička ... děti by strašně milovala,“ je si jistý William.

Bratři také vzpomínají na to, jak bolestně prožívali rozchod rodičů a jak se vyrovnávali se zprávou o smrti matky a se vším, co potom následovalo.

Problémy s Charlesem tvůrci vynechali

„Ještě nikdo tento příběh (o soukromí Diany) nevyprávěl z úhlu pohledu lidí, kteří ji znali lépe, než kdokoliv jiný, a kdo ji miloval ze všech nejvíc: její synové,“ citovala agentura Reuters producenta filmu Nicka Kenta.



Diváci se z filmu dozvědí o Dianině charitativní činnosti, kdy pomáhala lidem nakaženým virem HIV nebo bojovala za zákaz nášlapných min, stranou jeho tvůrci ponechávají problémy v jejím vztahu s princem Charlesem, následníkem britského trůnu. Nicméně podle autorů dokumentu byli William s Harrym velmi otevření a nevyhýbali se žádnému tématu.

Tento televizní dokument je jen jednou z připomínek dvacátého výročí Dianina úmrtí. Letos v únoru se otevřela výstava oblečení princezny, která platila za módní ikonu, od soboty jsou v Buckinghamském paláci k vidění některé její osobní věci, jako jsou třeba baletní boty nebo hudební sbírka.

Na archivním videu uvidíte princeznu Dianu s malým princem Williamem: